A 40 Bochum: Autofahrer baut Unfall bei Flucht vor Polizei

Der Unfall ereignete sich am Ende des Verzögerungsstreifens an der Raststätte Ruhrschnellweg in Bochum.

Bochum. Auf der A 40 in Bochum ist ein Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei verunglückt. Er war wegen Schlangenlinien aufgefallen.

Bei einer Verfolgungsfahrt auf der A 40 in Bochum hat ein Bochumer Autofahrer (33) einen Unfall gebaut.

Laut Autobahnpolizei hatte eine Autofahrerin am Sonntag gegen 21.30 Uhr gemeldet, dass ein Mercedes auf der Autobahn in Fahrtrichtung Essen in Schlangenlinien unterwegs sei. Die Polizei entdeckte das Auto in Höhe der Anschlussstelle Bochum-Hamme. Die Beamten fuhren mit dem Streifenwagen vor den Mercedes und gaben Anhaltesignale. Diese ignorierte der Fahrer jedoch.

Führerschein des Bochumer Autofahrers wurde beschlagnahmt

Stattdessen versuchte er mehrfach, den Streifenwagen zu überholen – unter anderem über den Seitenstreifen. Dabei touchierte er das Polizeifahrzeug. Am Ende des Verzögerungsstreifens Rastplatzes Ruhrschnellweg (Shell-Tankstelle) prallte der Mercedes gegen einen Anpralldämpfer. Ein Vorderrad ging dabei verloren, der Wagen kam zum Stillstand.

Die Beamten zogen den Autoschlüssel ab und verhinderte so, dass der 33-Jährige erneut starten konnte. Auch zum Aussteigen musste er erst überredet werden. Weil die Polizisten Anzeichen für eine Alkoholisierung wahrnahmen, musste der Fahrer mit zur Wache. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

