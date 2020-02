Weitere Neubauprojekte der VBW entstehen bis 2022 an der Brantorpstraße in Weitmar (75 Wohnungen, davon 48 Sozialwohnungen) und bis 2022 an der Lennershofstraße in Querenburg 99 Wohneinheiten (12 Einfamilienhäuser, 30 freifinanziert, 30 öffentlich gefördert, 15 Studentenappartements, 12 Eigentumswohnungen).

Außerdem bis Ende 2020 an der Eder- und Sorpestraße in der Flüssesiedlung in Grumme (16 Wohnungen).