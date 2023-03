90 in der 50er-Zone: Polizei Bochum fischt Tempo-Sünder raus

Bochum. Bei gezielten Kontrollen hat die Polizei Bochum diverse Verkehrssünder einkassiert. Dabei war ein Fahrer, der mit gefälschtem Führerschein fuhr.

Zu hohe Geschwindigkeit, gefälschte Führerscheine, Fahrzeugmängel: die Polizei hatte bei Schwerpunktkontrollen am 28. März in Bochum alle Hände voll zu tun. 105 Fälle von zu hoher Geschwindigkeit registrierte die Polizei. Unrühmlicher Spitzenreiter: ein Fahrer, der bei erlaubtem Tempo 50 mit 90 km/h unterwegs war.

Polizei Bochum: Über hundert Tempo-Vergehen bei Schwerpunktkontrollen

Wie die Bochumer Polizei mitteilt, ging es vor allem um Geschwindigkeitsvergehen, aber auch um Kontrollen gewerblicher Gütertransporte. Unterstützt durch Beamtinnen und Beamten aus anderen Städten, Vertretern der Stadt Bochum und des Bundesamtes für Mobilität und Logistik sowie des Zolls. Dazu gesellten sich fünf Fälle von Handy am Steuer.

Vier Strafanzeigen schrieb die Polizei: Eine davon gegen einen Mann, der ohne Führerschein fuhr. In einem weiteren Fall war ein Rumäne mit einem gefälschten spanischen Führerschein unterwegs. Um seine Identität zu klären, nahmen die Beamten in vorläufig fest.

Bochumer Polizei legte Schulbus mit Mängeln still

Auch auf die Verkehrstauglichkeit der Fahrzeuge achteten die Ermittler: Gleich fünf Autos legte die Polizei an Ort und Stelle still. Dazu gehörte auch ein Schulbus, der im Bereich Geisental unterwegs war, um Kinder zum Schwimmunterricht zu bringen. Bei der Kontrolle warf die Polizei einen genauen Blick auf den Bus und stellte diverse Mängel fest – unter anderem kaputte Blinker und mangelhafte Feuerlöscher an Bord des Busses. Da man aber direkt um Ecke des Schwimmbads war, begleitete die Polizei den Bus samt Kinder bis auf den dortigen Parkplatz und legte ihn erst dort Still.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum