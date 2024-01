89-Jähriger fährt Fußgänger an: Bochumer schwer verletzt

Bochum-Weitmar Beim Herunterfahren von einem Parkplatz in Bochum hat ein Autofahrer einen Fußgänger angefahren. Der 77-Jährige stürzte, verletzte sich schwer.

Ein 77 Jahre alter Bochumer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Weitmar-Mitte schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 16.30 Uhr zu Fuß an der Hattinger Straße unterwegs, als ein 89-jähriger Autofahrer den Parkplatz in Höhe der Hausnummer 338 verlassen wollte.

An der Zufahrt zum Parkplatz streifte der Autofahrer den Fußgänger mit seinem Wagen. Wie Polizeisprecher Jens Artschwager berichtet, sei der Unfall bei Schrittgeschwindigkeit geschehen; offenbar habe der Fahrer falsch eingeschätzt, wie schnell der Fußgänger die Einfahrt überqueren würde.

77-jähriger Bochumer nach Sturz in Klinik gebracht

Der 77-Jährige stürzte und erlitt nach Angaben der Polizei dabei schwere Verletzungen. Er sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, wo er stationär behandelt wurde. Der 89-Jährige durfte seine Fahrt fortsetzen. (ska)

