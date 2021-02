862 weitere Frauen und Männer in Bochum suchen eine Arbeit

Gestiegen ist die Arbeitslosenquote in Bochum. Sie liegt nun bei 9,7 Prozent.

Bochum. Stärker als sonst am Anfang eines Jahres ist die Arbeitslosigkeit in Bochum gestiegen. 862 weitere Frauen und Männer suchen einen Job.

Der saisonbedingte Anstieg der Arbeitslosenzahlen ist im Januar 2020 in Bochumetwas stärker ausgefallen als sonst üblich. Dies ist, so heißt es bei der Bundesagentur für Arbeit, „größtenteils der Pandemie geschuldet“:

18.857 Frauen und Männer waren Ende Januar arbeitslos. Das sind 862 mehr als noch im Dezember und 2465 mehr als im Vergleichsmonat 2019. „Dass die Arbeitslosigkeit in diesem Januar höher als sonst ausfällt, ist nach fast einem Jahr Coronapandemie nicht überraschend“, sagt Bochums Arbeitsagentur-Chef Frank Füsers-Neukirchen.

Agentur-Chef spricht von hoffnungsvollem Signal

Dennoch zeigt er sich zuversichtlich. „Ein Lichtblick ist die positive Entwicklung der letzten Beschäftigungsstatistik. Dies zeigt, dass trotz Pandemie Wachstumspotenzial auf dem Arbeitsmarkt vorhanden ist und das bleibt - sicher auch im Vergleich zu anderen Regionen, wo es erkennbar schlechter läuft - ein hoffnungsvolles Signal für den Start in ein neues Arbeitsmarktjahr in Bochum.“

Die Arbeitslosenquote ist auf nunmehr 9,7 Prozent gestiegen, bleibt damit aber zum vierten

Mal in Folge in einem Januar unter der 10-Prozent-Marke. 2017 lag sie am Ende des ersten Monats bei 10,2 Prozent, im Vorjahr bei 8,5 Prozent.

Kurzarbeit nimmt wieder zu

Durch den im Dezember verhängten Lockdown ist auch die Kurzarbeit wieder gestiegen. 346 Unternehmen mit 2791 möglich betroffenen Mitarbeitern haben im Januar Kurzarbeit angemeldet. Insgesamt verzeichnet die Agentur für Arbeit in Bochum damit seit Beginn der Pandemie im März 4204 Kurzarbeitanzeigen für 45.374 möglich betroffene Mitarbeiter.

445 zusätzliche Jobs sorgen für einen Bestand von derzeit 2739 offenen Stellen. „Die Arbeitskräftenachfrage ist deutlich geschrumpft. Sowohl gegenüber dem Vormonat als auch mit Blick auf das Vorjahr ist die Nachfrage um über ein Drittel zurückgegangen“, sagt Agentur-Chef Neukirchen-Füsers. Dennoch: Allein im Januar seien mehr als 600 Personen erfolgreich vermittelt worden.

