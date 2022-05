80 ukrainische Schüler besuchen nun Bochums Berufskollegs

In der gemeinsamen Aula von der Technischen Beruflichen Schule 1 (TBS1) und dem Walter-Gropius-Berufskollegs (WGBK) wurden die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine in Bochum begrüßt.

Bochum. Über 80 ukrainische Schüler sind an den Berufskollegs in Bochum begrüßt worden. Dabei wurde Rücksicht auf die Interessen der Einzelnen genommen.

Die fünf Bochumer Berufskollegs haben über 80 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine an ihren Schulen begrüßt. Zusammen mit dem Kommunalen Integrationszentrum der Stadt Bochum hat der Berufskolleg-Verbund die Veranstaltung geplant, in der es vor allem um den anstehenden Schulbesuch der Geflüchteten ging.

Verteilung der ukrainischen Schüler auf Bochums fünf Berufskollegs

Die Gäste verteilten sich dabei in kleineren Gruppen auf die Klassenräume. Jedes der fünf Bochumer Berufskollegs war mit einem Team von Lehrkräften und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern anwesend, die sich in den Klassenzimmern um die Schülerinnen und Schüler kümmerten. In persönlichen Gesprächen galt es herauszufinden, an welchem der fünf Berufskollegs sie am besten aufgehoben sind. Als zusätzliche Ansprechpartnerin für diejenigen, die in der Ukraine einen mit dem Abitur vergleichbaren Abschluss erworben haben und nun ein Studium anstreben, war eine Ansprechpartnerin der Ruhr-Universität Bochum beratend vor Ort.

Erste Kinder aus der Ukraine sitzen in Bochums SchulklassenJohannes Kohtz-Cavlak, Sprecher des „Regionalen Bildungszentrum Bochum“-Verbunds und Schulleiter des Alice-Salomon-Berufskollegs erklärte: „Wie bei all unseren Geflüchteten, die wir in den letzten Jahren aufgenommen haben, steht der Lernstoff in diesen wenigen Wochen bis zum Sommer nicht an erster Stelle.“ Christian Schulz, Schulleiter am Walter-Gropius-Berufskolleg, ergänzte: „Unser Fokus liegt zu Beginn darauf, den Geflüchteten ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln und sie auf dem Weg in unsere Gemeinschaft zu begleiten.“

Heike Samel, stellvertretende Leitung des Kommunalen Integrationszentrums, Katherina Joswig, pädagogische Geschäftsführung des Regionalen Bildungszentrums Bochum, und Thomas Glaß, Schulleiter der Technischen Beruflichen Schule 1 (TBS1), begrüßen die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine. Foto: Fotograf André Grabowski / Stadt Bochum

Berufsschulen bilden das Regionale Bildungszentrum Bochum

Seit Februar 2021 nehmen die Stadt Bochum und die fünf Bochumer Berufskollegs an einem Schulversuch teil, der unter dem Namen „Regionales Bildungszentrum Bochum“ firmiert – dazu gehören das Alice-Salomon-Berufskollegs, das Klaus-Steilmann-Berufskolleg, das Louis-Baare-Berufskolleg, die Technische Berufliche Schule 1 und das Walter-Gropius-Berufskolleg.

