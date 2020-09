Arbeitsmarkt 755 Arbeitslose weniger in Bochum – neue Quote: 9,8 Prozent

Bochum. 755 Arbeitslose weniger verzeichnet Bochum. Die Arbeitslosenquote ist auf 9,8 Prozent gesunken. Die Rede ist von einer „guten Entwicklung“.

Mit dem Ende des Sommers hat trotz Corona eine leichte Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt eingesetzt. Die Arbeitslosigkeit geht zurück. Die Arbeitslosenquote ist von 10,2 Prozent im August auf 9,8 Prozent Ende September gefallen. Allerdings: Im September 2019 lag sie bei 8,5 Prozent.

Im Vergleich zum August haben im September knapp etwa ein Viertel mehr Arbeitslose, nämlich knapp 1000 Personen, eine neue Erwerbstätigkeit aufgenommen. Die Agentur für Arbeit zählt im September insgesamt 18.965 Arbeitslose – 755 weniger als einen Monat zuvor. 5445 Betroffen erhalten Leistungen von der Arbeitsagentur (SGB III), 13.520 Arbeitslose bekommen Leistungen vom Jobcenter (SGB II).

An Aufwärtstrend vor Corona anknüpfen

„Wir verzeichnen aktuell eine wirklich gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Frank Neukirchen-Füsers, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Bochum. Mit allen Mitteln müsse versucht werden, den Trend bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung vor Corona wieder aufzunehmen. Im März lag die Zahl bei 139.206 Beschäftigten. Das ist ein Plus von 2,5 Prozent oder 3.365 Personen gegenüber dem Vorjahr. Neukirchen-Füsers: „Das zeigt, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Bochum vor Corona als durchweg gut zu bewerten war.“

20 Unternehmen mit 184 Mitarbeitern haben im September Kurzarbeit neu angemeldet. Insgesamt verzeichnet die Arbeitsagentur in Bochum damit 3.86 Unternehmen, die seit Beginn der Pandemie für mögliche 38.594 Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet haben. Welche Unternehmen und wie viele Mitarbeiter letztendlich Kurzarbeitergeld beziehen, könne erst zeitverzögert genau ermittelt werden.

