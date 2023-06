75 Jahre WAZ: Leser besichtigen das DHL-Zentrum in Bochum

Zehn Leserinnen und Leser besichtigen am 18. Juli das DHL-Paketzentrum auf der ehemaligen Opel-Fläche in Bochum.

Eines der modernsten Paketverteilzentren von DHL in Deutschland steht in Bochum. Dort werden an Spitzentagen bis zu 700.000 Pakete bearbeitet. Im Rahmen der Jubiläumsaktionen „75 Jahre WAZ“ können zehn Leserinnen und Leser am Dienstag, 18. Juli, ab 16 Uhr einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Hightech-Anlage auf der Gewerbefläche Mark 51/7 mit fachkundiger Führung werfen.

Wer dabei sein will, kann sich noch bis zum 11. Juli auf waz.de/dhl registrieren lassen. Die Gewinner werden ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

75 Jahre WAZ: Vier Plätze für OP-Führung sind vergeben

Inzwischen vergeben sind die vier Plätze für eine exklusive OP-Führung, die das Katholische Klinikum Bochum am Freitag, 30. Juni, im Rahmen der WAZ-Jubiläumsaktion einrichtet. Ab 8 Uhr beobachtet die WAZ-Gruppe die OP-Teams im St.-Josef-Hospital bei der Arbeit. Mehr als 100 Leserinnen und Leser hatten sich beworben. Die vier Gewinner wurden benachrichtigt.

Weitere WAZ-75-Aktionen finden sich im Netz auf waz.de/75aktionen.

