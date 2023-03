60 Meter hoher Kraftwerksturm in Bochum wird gesprengt

Am 1. April wird der 60 Meter hohe Kraftwerksturm in Bochum-Wiemelhausen gesprengt. .

Bochum. Das Ende eines Relikts der Industriegeschichte: Am Samstag wird in Bochum ein 60 Meter hoher Schornstein gesprengt – mit zwölf Kilo Sprengstoff.

Mit einer spektakulären Aktion endet am Samstag, 1. April, ein Stück Industriegeschichte in Bochum. Auf dem Gelände des ehemaligen Heizkraftwerks an der Wohlfahrtstraße im Stadtteil Wiemelhausen wird der 60 Meter hohe Schornstein gesprengt.

Schornstein und Kraftwerk in Bochum werden abgerissen

Mehr als 100 Jahre hat das Prinz-Regent-Kraftwerk Strom und Dampf erzeugt. 2018 wurde es abgeschaltet. Und nun wird es abgerissen. Die Stadt Bochum will auf dem neun Hektar großen Gelände den Gesundheitscampus II bauen. Gekauft hat die Bochum Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) das Areal mit dem 1904 gebauten, bis 1962 mit Kohle und dann mit Erdgas betriebene Kraftwerk von der Hagedorn-Unternehmensgruppe aus Gütersloh. Diese hatte 2019 das Gelände ursprünglich mit dem Ziel erworben, es selbst zu entwickeln. Bis Ende 2023 wollen die Ostwestfalen sämtliche Gebäude auf dem Gelände abreißen und dann das Areal an die WEG übergeben.

Die finale Vorbereitung beginnt am Samstag gegen 9 Uhr, um 11.30 Uhr soll die Sprengung abgeschlossen sein. Wegen der Sprengarbeiten muss die Buslinie 353 am Samstag von etwa 9 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr umgeleitet werden. Dadurch können nach Auskunft der Bogestra die Haltestellen Berneckerstraße und Knappenstraße/Zeche in dieser Zeit nicht angefahren werden.

Stadt richtet eine Evakuierungszone ein

Aus Sicherheitsgründen wird eine Evakuierungszone rund um den Sprengort eingerichtet. In der Zone stehen mehrere Wohnhäuser. Für Anwohner hat die Stadt eine Betreuungsstelle durch den ASB Bochum an der Wohlfahrtstraße 124 eingerichtet.

Für die Sprengung des gemauerten Schornsteins ist das Hagedorn-Tochterunternehmen Deutsche Sprengunion verantwortlich. Insgesamt zwölf Kilogramm Sprengstoff sind nötig, so die Stadt, um das Bauwerk zu Fall zu bringen. Das Team von Sprengmeister André Schewcow habe den Schornstein vorab mit etwa 50 Sprenglöchern präpariert.

Spreng-Unternehmen stellt Bigbags auf und bereitet Fallbett vor

Es werden zwei Detonationen zu hören sein: Der erste Knall dient dem Schutz der eventuell noch in der Nähe befindlichen Tiere. Die eigentliche Sprengung erfolgt direkt im Anschluss. Sogenannte Bigbags, gefüllt mit Wasser, und spezielle Staubbindegeräte sorgen dafür, dass der Staub gebunden wird. Außerdem habe Hagedorn als Spritzschutz Gebäudeteile stehenlassen, ein Fallbett vorbereitet sowie an den Grundstücksgrenzen Container positioniert.

