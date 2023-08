60 Jahre nach Abschluss: Bochumerin sucht Mitschülerinnen

Bochum-Hamme. 60 Jahre nachdem sie die Schule verlassen hat, sucht eine Bochumerin ihre ehemaligen Klassenkameradinnen. Geplant ist ein baldiges Treffen.

Beim Aufräumen im Schreibtisch hat Christa Kaiser aus Bochum eine Liste gefunden. Auf ihr stehen die Namen der Mädchen, mit denen mit der sie damals ihren Abschluss an der Helene-Lange-Realschule in Hamme gemacht hat. 60 Jahre ist das nun her, deshalb sucht Kaiser nach ihren ehemaligen Mitschülerinnen.

„Anfangs trafen wir uns noch ab und an, aber lange schon nicht mehr“, schreibt die Bochumerin in einer Mail, die an die Frauen geht, mit denen sie damals zusammen die Schulbank gedrückt hat. Erinnerungen an die damalige Zeit hat Kaiser, die selbst lange als Lehrerin gearbeitet hat, noch viele.

Bochumerin sucht nach 60 Jahren ihre ehemaligen Mitschülerinnen

„Unsere Lehrerin zu Beginn war Fräulein Neukämper. Als sie heiratete, hörte sie auf – nachdem Kinder geboren waren.“ Im vergangenen Jahr starb die ehemalige Klassenlehrerin. Auch Namen von weiteren Lehrerinnen und Lehrern nennt Kaiser, bei einem Treffen vor einigen Jahren habe zum Beispiel der ehemalige Mathe-Lehrer teilgenommen.

Vor 60 Jahren haben diese Schülerinnen ihren Abschluss an der Helene-Lange-Schule gemacht. Nun sucht eine von ihnen die ehemaligen Schülerinnen und Schüler. Foto: Christa Kaiser

Zu einigen ehemaligen Mitschülerinnen besteht bereits der Kontakt, zu anderen leider noch nicht. Deshalb bittet Christa Kaiser darum, dass sich diese oder Personen, die den Kontakt vermitteln können, unter der 0178 1543878 bei ihr melden. Denn auch wenn es eine Liste gibt, konnte sie bisher nicht alle erreichen. „Manche alten Telefonnummern gibt es auch nicht mehr“, so Kaiser.

Klassentreffen nach 60 Jahren: Ein Termin steht bereits

Einen Termin für ein Treffen – 60 Jahre nach dem Schulabschluss – steht auch schon fest. Es soll der 5. November werden.

