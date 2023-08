Christuskirche 60 Euro für „Sweet“ in Bochum: Was das bei den Fans auslöst

Bochum. 60 Euro kosten die Karten für „The Sweet“ im Oktober in Bochum. Die Glamrocker sind dennoch heiß begehrt. Für die Fans gibt’s gute Nachrichten.

Er ist wieder da: Rock-Legende Andy Scott (74) kehrt mit The Sweet in die Bochumer Christuskirche zurück. Die Nachfrage ist so groß, dass es einen zweiten Termin gibt.

„Ballroom Blitz“, „Block Buster“, „Fox on the Run“ oder „Teenage Rampage“: Allein in Deutschland landeten The Sweet in den 1970er Jahren neun Nummer-1-Hits. Im Herbst 2022 gelang es Pfarrer Andreas Wessel, die Band um das einzig verbliebenen Originalmitglied Andy Scott (Gesang, Gitarre) in die Kulturkirche am Platz des Europäischen Versprechens zu holen. 700 Fans, meist jenseits der 60, feierten die Rückkehr in die Mal-Sondock-Ära.

Auch Ray Wilson gibt im Dezember eine Zugabe

Fortsetzung folgt. Auf ihrer „Final-Round-Tour 2023“ machen The Sweet am Samstag, 14. Oktober, in der Christuskirche Station. Trotz des durchaus bemerkenswerten Eintrittspreises von knapp 60 Euro (mit Gebühr) waren die Karten schnell vergriffen. Kurzfristig wurde ein Zusatzkonzert im 850 Besucher fassenden Gotteshaus vereinbart. Am Sonntag, 15. Oktober, um 19 Uhr heißt es noch einmal: „We want Sweet!“ Tickets gibt es auf auf christuskirche-bochum.de.

Ebenfalls eine Zugabe gibt Ray Wilson. Nicht nur am 16. Dezember, sondern nun auch schon am 15. Dezember präsentiert er in der Christuskirche „Genesis Classic & more“ (Tickets ab Tickets ab 38,40).

