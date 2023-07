Unicef 55 Jahre Unicef in Bochum: Das machen sie in der Stadt

Bochum. Unicef in Bochum ist 55 Jahren alt geworden. Wie die Situation in Bochum sei und was Unicef dieses Jahr geplant hat.

Das Bochumer Unicef-Team feiert sein 55-jähriges Bestehen. Sein Leiter Dieter Emmerich (65) erzählt, wie er und sein Team sich in Bochum für die Kinder und ihre Rechte einsetzen.

So hätten viele Kinder, insbesondere durch Corona, ein hohes Maß an Belastung erfahren, das sich oftmals in psychischen Störungen äußere, so Emmerich. Auch andere Themen beschäftigen Unicef: Gibt es genügend Spielplätze? Genügend Kita-Plätze? Sollten Missstände auftreten, so werden diese an die zuständigen Ämter gemeldet. Unicef kooperiert außerdem auch mit vielen Bochumer Schulen.

Unicef beobachtet die Situation in Bochum

Sie beraten Lehrerinnen und Lehrer, besuchen die Schulen und gestalten auch kreative Angebote. In den Schulen finden etwa an den Kinderrecht-Tagen Angebote statt, an denen die Kinder spielerisch an das Thema herangeführt werden sollen.

Das Team von Unicef Bochum setzt sich auch 2023 für Kinderrechte ein. Dazu waren sie im vergangenen Jahr an der Wilbergschule in Bochum. Foto: Dieter Emmerich / UNICEF Bochum

Am letzten Tag der Kinderrechte war Unicef Bochum in der Wilbergschule in Bochum-Riemke, wo gemeinsam mit den Kindern Rätsel und Bilder zu Kinderrechten gestaltet wurden. Unicef veranstaltet außerdem zusammen mit Schulen Spendenläufe. Bei einem Spendenlauf der Wilbergschule erliefen Kinder 4800 Euro, die an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gingen.

Unicef sieht ein hohes Engagement bei den Bochumerinnen und Bochumern

Unicef stellt den Bochumerinnen und Bochumern über die Jahrzehnte ein gutes Zeugnis aus: Die Ehrenamtlichen, aber auch Teile der Bevölkerung und die Stadt Bochum zeigen eine Motivation, die „beispielhaft“ sei.

Mit den rund 86 registrierten ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen hat Unicef in Bochum beinahe 1700 Patenschaften abgeschlossen. Bei diesen Patenschaften zahlen die Menschen einen bestimmten Betrag, der von Unicef für verschiedene Projekte für Kinder in Not genutzt wird.

