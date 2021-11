Hochschule Bochum 50 Jahre Hochschule Bochum: Großer Festakt in der Bluebox

Bochum. Die Hochschule Bochum ist 50. Beim Festakt in der Bluebox gab es spannende Diskussionen und eine Ankündigung, die die Studierenden freuen dürfte.

Festlich wurde es in der vergangenen Woche in der Bluebox der Hochschule Bochum, die ihren 50. Geburtstag feierte. Dabei wurde nicht zu sehr auf ein halbes Jahrhundert des Lehrens, Lernens, Forschens und Wachsens geschaut. Viel mehr blickten viele Hochschulmitglieder in die Zukunft.

http://Die_spannende_Geschichte_zweier_Hochschulen_in_Bochum{esc#232137085}[news]Thematischer Mittelpunkt war die Leitidee der nachhaltigen Entwicklung, die die Hochschule seit fast einer Dekade präge. Das Bläser-Ensembles der Bochumer Symphoniker spielte, Zudem gab es zahlreiche Grußworte u. a. von diesen Gästen: Oberbürgermeister Thomas Eiskirch, Prof. Bernd Kriegesmann, als Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, oder Prof. Manfred Fischedick, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts.

Die Akteure des Festakts in der Bluebox der Hochschule Bochum (v.l.): Prof. Manfred Fischedick vom Wuppertal Institut, Nachhaltigkeitsprofessorin Dr. Mi­-Yong Becker, Prof. Bernd Kriegesmann, Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Masterstudentin Felicitas Breuing, Vera Battis­-Reese von der Kultur Ruhr GmbH, Moderatorin Katja Leistenschneider, Voltavision-Geschäftsführer Nils Stentenbach und Hochschulpräsident Prof. Jürgen Bock. Foto: Volker Wiciok / HS-BO

Letzter bestätigte der Hochschule, dass sie sich in den letzten Jahren sehr gut aufgestellt habe, um die zahlreichen Herausforderungen hin zu einer nachhaltigen Entwicklung annehmen zu können. Diese sei trotz eines großen Handlungsdrucks – Klimaschutz – noch zu schaffen und angewandte Forschung könne und müsse helfen Lösungsbeiträge zu leisten. Darum ging es auch in einer anschließenden Podiumsdiskussion zwischen Hochschulpräsident Prof. Jürgen Bock und Mi­-Yong Becker, Professorin für Nachhaltigkeit. In einer zweiten Diskussionsrunde stand die Rolle von Kultur und Wirtschaft für eine nachhaltige Entwicklung auf dem Prüfstand.

Hochschule Bochum: Großes Campus-Fest im Frühjahr geplant

Umgeben war das Publikum bei der Festveranstaltung von einer Ausstellung, die Projekte nachhaltigen Forschens und Handelns an der Hochschule vorstellten – vom Solarcar, Pedelec und Bobby-Scooter über ressourcenschonenden Beton und nachhaltiges Bauen bis hin zu einem CO²-Bildschirmglobus und dem Projekt „Den Bienen auf der Spur“.

Hochschulpräsident Bock verkündete vor Ende des Festakts: Studierende, Hochschulangehörige und -freunde können sich auf eine kleine Entschädigung für die Einschränkungen in Corona-Jubiläumszeiten freuen, ein großes Campus-Fest im Frühjahr sei in Planung.

