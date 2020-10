50 brennende Autos halten die Feuerwehr zurzeit in Bochum-Gerthe mächtig auf Trab. Die Rauchschwaden sind weithin sichtbar.

Polizei Feuer in Bochum-Gerthe: 50 Autos brennen – Einsatz läuft

Bochum-Gerthe. 50 Autos stehen in Bochum-Gerthe in Flammen. Die Feuerwehr ist vor Ort und bittet die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Großeinsatz der Feuerwehr in Bochum-Gerthe: 50 Autos stehen auf dem Gelände eines Autoverwertungsbetriebes an der Ecke Daimlerstraße/Dieselstraße in Flammen. Die Anwohner werden gebeten, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Am späten Nachmittag war der Brand auf dem Gelände des Schrottplatzes ausgebrochen. Die dunklen Wolken sind in weiten Teilen des Stadtgebietes zu sehen. Die Feuerwehr hat Vollalarm ausgelöst und ist mit 80 Kräften im Einsatz. Der gestaltet sich offenbar gefährlich: Berichtet wird von explodierenden Propangasflaschen, die auf dem Grundstück gelagert waren.

Großbrand in Bochum: Offenbar keine Verletzten

Um die umliegenden Gebäude zu schützen, wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet. Die wichtigste aktuelle Nachricht: Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr bisher nicht verletzt.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

