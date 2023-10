Für diesen Kleintransporter war die Fahrt zu Ende: Beim genauen Hinsehen zeigte sich der, so die Polizei, „bedauernswerte Restzustand des Fahrzeuges“.

Verkehrskontrolle 46 Mängel: An diesem Transporter war nichts mehr sicher

Bochum. Bremslichter kaputt, Außenspiegel mit Klebeband befestigt: Die Polizei Bochum hat einen schrottreifen Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen.

Keines der Bremslichter funktionierte, der Außenspiegel war mit Klebeband befestigt, die Schiebetür zugeschraubt: Die Polizei Bochum hat am Mittwoch einen schrottreifen Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen.

Einer Streifenwagenbesatzung sei das Fahrzeug am Vormittag an der Stühmeyerstraße aufgefallen, weil kein Bremslicht leuchtete, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten hielten den Transporter an. Beim genaueren Hingucken wurde schon von außen „der bedauernswerte Restzustand des Fahrzeuges immer deutlicher“, berichtet die Polizei.

Kleintransporter in Bochum gestoppt: 46 Mängel

„Nicht nur, dass die seitliche Schiebetür mit Holzschrauben gegen Öffnen gesichert war. An einem der Reifen war schon das Metallgewebe in der Lauffläche deutlich sichtbar“, heißt es. Zudem entdeckten die Beamten, dass sich schwere Baustoffe und Benzinkanister völlig ungesichert im Fahrgastraum befanden.

Ein Prüfingenieur stellte schließlich insgesamt 46 Mängel fest, einige von ihnen schwerwiegend. Gesamturteil: „absolute Verkehrsunsicherheit“. Der Fahrer durfte nicht mehr weiterfahren, die Nummernschilder des Transporters sichergestellt. „Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter des Fahrzeugs wurde eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige erstattet“, teilte die Polizei mit.

Ebenfalls am Mittwoch wurde in Bochum ein Transporter gestoppt, der ein Schrottauto völlig ungesichert und unbefestigt auf offener Ladefläche stehen hatte.

