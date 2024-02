4,4 Millionen Euro: Bergbaumuseum saniert seinen Förderturm

Bochum Der Förderturm des Bochumer Bergbaumuseums wird wetterfest gemacht. Wie lange die Arbeiten dauern und welche Folgen das für Museumsbesucher hat.

Er gehört zu den Bochumer Wahrzeichen und lockt jedes Jahr viele Besucher an. Jetzt wird der Förderturm am Deutschen Bergbaumuseum (DBM) in Bochum saniert, teilt das Museum mit. Dafür wird der Turm zunächst eingerüstet und mit einer Plane staubdicht eingehüllt. In mehreren Phasen wird der Turm dann restauriert: Alte Farbschichten werden entfernt, Stahlarbeiten durchgeführt und das Fördergerüst neu grundiert. Danach wird der Turm in Germaniagrün neu beschichtet. Damit soll das Gerüst für die nächsten 25 Jahre vor Wind und Wetter geschützt sein. Bis Ende 2024 soll die Sanierung abgeschlossen sein.

Für Museumsbesucher bedeutet die Sanierung einige Einschränkungen: Ab dem 8. Februar werden keine Turmauffahrten mehr möglich sein. Ab dem 17. April können Besucher das Anschauungsbergwerk nur noch über Treppennutzungen erreichen, ein barrierefreier Abstieg ist nicht möglich. Die Einschränkungen werden voraussichtlich bis zu den Weihnachtsferien dauern. Einen Einblick in die Methoden der Restaurierung gibt das Museum ab Ende April in einer Sonderausstellung.

Ein Bundesprogramm finanziert den Großteil der Sanierungskosten

Der erste sichtbare Teil der Baustelle ist ein 160 Tonnen schwerer Autokran, der auf der Rasenfläche vor der Shophalle des Museums am Europaplatz aufgebaut wurde. Anwohner seien über die Maßnahmen und Einschränkungen wie reduzierte Parkmöglichkeiten Mitte Dezember 2023 in einer Informationsveranstaltung sowie über Handzettel informiert worden: „Dem Museumsteam ist bewusst, dass es an manchen Tagen zu Belastungen kommen kann. Daher hoffen wir sehr auf das Verständnis unserer Nachbarschaft“, sagt Sunhild Kleingärtner, Wissenschaftliche Direktorin des Museums. Bei Rückfragen könnten sich Interessierte oder Betroffene per E-Mail unter sanierung@bergbaumuseum.de an das Museum wenden.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf 4,4 Millionen Euro. Der Hauptanteil finanziert sich aus dem Bundes-Programm „Investitionen in national bedeutsame Kultureinrichtungen“ der Staatsministerin für Kultur und Medien. Weitere Fördermittel stammen vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, der Stadt Bochum sowie der DMT-Gesellschaft für Lehre und Bildung. Zuletzt wurde der Turm 1999 saniert.

40 Jahre lang stand der Förderturm in Dortmund-Marten

Museumsdirektorin Kleingärtner betont, welche Bedeutung der Förderturm hat: „Das Fördergerüst ist weit über das DBM hinaus bekannt und hat als Landmarke einen großen Wiedererkennungswert für die Stadt Bochum.“ Dieser hohe Stellenwert zeige sich auch darin, dass die Untere Denkmalbehörde der Stadt Bochum den Turm in die Denkmalliste aufgenommen hat.

Das Fördergerüst ist seit 1973 Teil des Bergbaumuseums. Zuvor stand es etwa 40 Jahre lang auf der Schachtanlage Germania in Dortmund-Marten. Entworfen haben den Turm die Industriearchitekten Fritz Schupp und Martin Kremmer. Mit einem Gewicht von 650 Tonnen, einer Höhe von rund 70 Metern und einem Durchmesser der Seilscheiben von acht Metern sei es das weltgrößte Fördergerüst und eine der modernsten und leistungsstärksten Fördereinrichtungen des deutschen Steinkohlenbergbaus gewesen, teilt das Museum mit. Nachdem die Schachtanlage Germania im Jahr 1971 stillgelegt wurde, wurde der Doppelbock in Einzelteile zerlegt und mit Spezialtransportern nach Bochum gebracht.

