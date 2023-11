Bochum-Süd. 360 neue Wohnungen sollen im Bochumer Süden entstehen. Dazu gibt es einen jetzt einen zweiten Info-Abend. Bei einem ersten ging es hoch her.

Die Bezirksvertretung Bochum-Süd lädt zu einer zweiten Informationsveranstaltung zur geplanten Bebauung auf dem Gelände der ehemaligen Erich-Kästner-Schule an der Ecke Stiepeler Straße / Markstraße ein. Das Amt für Stadtplanung und Wohnen stellt am Mittwoch, 15. November, um 18 Uhr in der Aula der Erich-Kästner-Schule (EKS), Markstraße 189, den aktuellen Stand der Planungen vor. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit dem „Quartier am Gesundheitscampus“ schafft die Stadt an der Grenze zu Wiemelhausen in Querenburg neue Wohnflächen für den Bezirk Süd. Auf der Brachfläche am alten Standort der EKS entsteht ab 2025 ein nachhaltiges Stadtquartier, in dem rund 360 Wohnungen gebaut werden.

Neben der Wohnnutzung komplettieren ein für „gesundheitsaffines Gewerbe“ reserviertes Baugrundstück in zentraler Lage an der Kreuzung Markstraße und Stiepeler Straße sowie eine geplante Kindertagesstätte in geschützter Lage in der Mitte des Geländes das neue Quartier. Geplant ist außerdem eine weitere Turnhalle.

Angefahren werden soll das neue Wohnquartier von der Stiepeler Straße aus. Ein hoher Grünanteil mit Sickerflächen und unterirdischen Rigolen soll das Regenwasser sammeln und nach Möglichkeit auf dem Areal halten. Stellflächen soll es in Tiefgaragen und auf einem Extra-Parkplatz für die EKS geben.

Einem Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Bochum entsprechend sollen die Grundstücke vornehmlich per Erbbaurecht vergeben werden. Mindestens 30 Prozent der Wohnflächen müssen nach den Richtlinien des öffentlich geförderten Wohnungsbaus hergestellt und für Menschen mit Wohnberechtigungsschein bereitgestellt werden. Ein Drittel des neuen Wohnraums soll aus Eigentumswohnungen bestehen.

Eine erste Bürgerversammlung hatte es im Mai 2019 gegeben. Damals ging es hoch her, weil viele Anwohner mit dem Zuzug zahlreicher neuer Familien auch deutlich mehr Verkehr erwarten. Das führe zu einem Kollaps vor Ort, so die Befürchtung.

Diese Sorge konnte auch der Stadtteilspaziergang kürzlich nicht ausräumen, bei der die Bebauung des neuen Quartiers neben der EKS Hauptthema war. Bei dieser Gelegenheit wurde bekannt, dass wegen des Neubaugebietes zwei neue Kreisverkehre gebaut werden sollen: auf der Kreuzung Markstraße/Stiepeler Straße und auf der Ecke Stiepeler Straße/Gesundheitscampus.

Mit dieser zweiten öffentlichen Informationsveranstaltung löst Bezirksbürgermeister Helmut Breitkopf (SPD) ein Versprechen ein. Er hatte immer wieder angekündigt, die Bürger erneut zu einer Versammlung einzuladen, bevor es losgeht.

