So schön es auch ist, dass die Straßenbahnen der Linien 309 und 310 endlich über die neue Strecke zwischen Witten -Heven und Bochum fahren können – Autofahrer haben dadurch vor allem Nachteile. Denn wer zwischen Bochum und Witten über Hauptstraße bzw. Bochumer S traße pendelt, muss gleich über mehrere Ampeln. Vor allem die Baustellen-Ampel in der Kurve zum Papenholz sorgte zuletzt für ärgerliche Rückstaus. Das soll sich bessern, verspricht die Bogestra, zumindest ein bisschen.

An der Ampelregelung im Bereich der Baustelle führe leider kein Weg vorbei, sagt 310-Expertin Astrid Metz von der Bogestra auf WAZ-Anfrage. „Vor Inbetriebnahme der Straßenbahnstrecke konnten wir die Autos über den Haltestellenbereich fahren lassen“, erklärt sie. Das gehe nun natürlich nicht mehr.

Der freie Bereich biete nicht genügend Fahrspur, um einen Begegnungsverkehr zuzulassen. Daher die Ampel, die den Verkehr auf dem einspurigen Teil regelt. Dieser musste für zwei Tage erweitert werden, weil am Ende der Baustelle auf Wittener Gebiet die Oberfläche fertiggestellt wurde. Das sorgte für Rückstaus.

„Jetzt ist das Stück wieder verkürzt worden“, sagt Astrid Metz. Das müsste wieder für Entspannung sorgen. Und das bis Bauende. Bis dahin dauert es aber noch eine ganze Zeit. Im Januar, schätzt Astrid Metz, dürften wir fertig werden. „Auf jeden Fall bis Ende Januar.“ Genau könne man das nicht sagen. „Es hängt eben auch von der Witterung ab.“

Bereits an Weihnachten soll der Bereich der Autobahnauffahrt A44 fertig sein. Am Wochenende werden dort die restlichen Bauarbeiten gestartet. Am Sonntag, 8. November, wird dazu im Laufe des Tages die Auffahrt auf die A44 in Fahrtrichtung Dortmund von der Hauptstraße kommend gesperrt. Die Sperrung besteht voraussichtlich bis zum 23. Dezember 2020.

Eine Umleitung über die Baroper Straße und die Universitätsstraße bis zum Kreuz Bochum/Witten ist ausgeschildert, alternativ können Pkw-Fahrer auch die Autobahn in Richtung Bochum nutzen und über das Autobahnkreuz zurück in Richtung Dortmund fahren.

