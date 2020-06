3,25 Promille: Autofahrer verletzt zwei Kinder in Bochum

Wattenscheid. Mit 3,25 Promille Alkohol im Blut hat ein 37-Jähriger in Bochum einen Auffahrunfall verursacht. Zwei Kinder wurden leicht verletzt.

Ein Autofahrer mit 3,25 Promille Alkohol im Blut ist in Bochum-Wattenscheid auf ein Auto aufgefahren. Darin saßen zwei Kinder (7 und 9); sie wurden leicht verletzt.

Sachschaden wird von der Polizei Bochum auf 16.000 Euro geschätzt

Laut Polizei stand am Samstag (20.) gegen 18 Uhr auf dem Wattenscheider Hellweg in Höhe Stephanstraße in Höntrop eine 39-jährige Bochumerin mit ihrem Fahrzeug vor einer roten Ampel in Fahrtrichtung Bochum-Innenstadt. Von hinten näherte sich ein 37-jähriger Bochumer mit seinem Auto und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf.

Der entstandene Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt.