25-Jährige in Bochum überfallen – Polizei sucht Zeugen

Bochum Nach einem Handtaschenraub in Bochum bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Was zur Tat und zum Täter bekannt ist.

Eine 25 Jahre alte Frau ist am späten Samstagabend in Bochum Opfer eines Handtaschenräubers geworden. Wie die Polizei berichtet, war die Berlinerin gegen 23.30 Uhr mit drei Begleiterinnen an der Tonderner Straße auf dem Weg zu ihrem Auto. „Auf Höhe der Hausnummer 16 näherte sich schließlich von hinten der unbekannte Täter, entriss der Frau mit Gewalt ihre umgehängte Bauchtasche und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung“, heißt es im Polizeibericht.

Überfall in Bochum: So wird der Täter beschrieben

Der Täter wurde den Angaben zufolge so beschrieben: etwa 20 Jahre alt, männlich, schwarze Haare, schwarze Cappy, schwarze Jacke, blaue Hose.

Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) Hinweise entgegen.

