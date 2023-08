24-Jähriger flüchtet nach Unfall und missachtet Rotlicht

Ein 24-Jähriger verursachte am Freitag in Bochum einen Unfall und flüchtete. Die Polizei stellte den Fahrer eines Transporters aber wenig später.

Bochum/Witten. Unfallflucht beging ein Autofahrer (24) aus Bochum am Freitag. Dabei fuhr er nicht nur zu schnell, sondern missachtete auch eine rote Ampel.

Der Fahrer eines Transporters (24) verursachte am Freitag in Bochum einen Unfall und beging anschließend Unfallflucht. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden gibt die Polizei mit 9500 Euro an.

Bochum: Fahrer eines Transporters flüchtet nach Unfall

Wie die Polizei berichtet, war der 24-Jährige am Freitag (11.) gegen 17 Uhr viel zu schnell mit einem Transporter auf der Wittener Straße stadtauswärts unterwegs. Bei einem Spurwechsel in Höhe der Ecke Dannenbaumstraße streifte er das Auto eines Witteners (72), der in die gleiche Richtung fuhr. Der 24-Jährige beschleunigte danach seinen Wagen und setzte die Fahrt fort. Dabei missachtete er eine rote Ampel und bog nach rechts in die Dannenbaumstraße ein.

Die Besatzung eines Streifenwagens, die zufällig in der Nähe eine Fahrzeugkontrolle durchgeführt hatte, wurde aufmerksam und fuhr hinterher. Als der Flüchtige in Höhe der Hausnummer 63 auf einen Parkplatz abbog und ausstieg, vereitelten die Beamten jedoch eine Flucht zu Fuß. Wie sich herausstellte ist der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Polizei gibt Sachschaden mit 9500 Euro an

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Das Auto des Witteners war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf geschätzt 9.500 Euro.

