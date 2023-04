Am frühen Mittwochmorgen wurden Polizei und Feuerwehr zur Günnigfelder Straße gefunden. Eine 23-Jährige und ein 26-Jähriger wurden bewusstlos und schwer verletzt in einer Wohnung gefunden.

Bochum. Nach einer mutmaßlichen Beziehungstat in Günnigfeld ermittelt eine Mordkommission: Ein 26-Jähriger wird der versuchten Tötung beschuldigt.

Eine 23-jährige Frau ist in Bochum in ihrer eigenen Wohnung lebensgefährlich durch Stiche und Schnitte verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 26-Jähriger, der an der selben Adresse lebt. Beide wurden am frühen Dienstagmorgen bewusstlos mit schweren Verletzungen in der Wohnung an der Günnigfelder Straße gefunden. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag mitteilen, sind Polizei und Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen gegen 5.10 Uhr alarmiert worden. Am Tatort im Stadtteil Günnigfeld fanden die Einsatzkräfte „zwei schwer verletzte, nicht mehr ansprechbare Personen“ an. Beide hätten Stich- und Schnittverletzungen erlitten und seien noch in der Wohnung intensivmedizinisch versorgt worden.

Frau lebensgefährlich verletzt: Mordkommission ermittelt gegen 26-Jährigen

Ersten Ermittlungen zufolge kam es in der gemeinsamen Wohnung der 23-Jährigen und des 26-Jährigen zu einer „Auseinandersetzung“. Der Tatverdacht richte sich aktuell gegen den Mann. Er wird der versuchten Tötung beschuldigt.

Die Frau schwebe in Lebensgefahr, teilt die Polizei mit. Ob der Mann sich seine Verletzungen selbst zugefügt hat oder sie infolge der Auseinandersetzung erlitten hat, sei noch unklar, so ein Polizeisprecher. (ska)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum