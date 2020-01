Bochum. Bei 8,2 Prozent lag die Arbeitslosenquote in Bochum Ende 2019. Die Zahl der Arbeitslosen ist in den vergangenen drei Jahren um 2500 gesunken.

205 Arbeitslose mehr als noch im November 2019

205 Arbeitslose mehr als im November hat die Arbeitsagentur Bochum Ende Dezember 2019 gezählt. Insgesamt sind 15.873 Bochumer ohne Jobs. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent.

Trotz des Anstiegs zieht Agentur-Leiter Frank Neukirchen-Füsers eine positive Bilanz: „Die Rekordwerte der letzten beiden Jahre konnten zum Jahresabschluss 2019 nicht noch einmal getoppt werden. Das ändert aber nichts an der positiven Gesamtbewertung für das abgelaufene Jahr.“ Überhaupt sei die Entwicklung in den vergangenen drei Jahren positiv. Sie zeig einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um gut 2500 Personen. „Unser Ziel für 2020 bleibt die Qualifizierung der Arbeitnehmer, Arbeitslosigkeit weiter abzubauen und Fachkräfte und damit auch die Beschäftigung in Bochum weiter aufzubauen und zu stabilisieren“, so Neukirchen-Füsers.

Insgesamt 3161 offene Stellen

Zum Jahresende waren 3161 offene Stellen beim Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur gemeldet. Das waren 145 weniger als Ende November, obwohl allein im Dezember 690 neue offene Stellen gemeldet wurden.

Zugenommen hat im Dezember die Arbeitslosigkeit in den beiden unterschiedlichen Rechtskreisen. Die Zahl der Bezieher von Arbeitslosengeld stieg um 61 auf 3722 (Arbeitslosenquote 1,9 Prozent). Hartz IV beziehen 12.151 Arbeitslose, das sind 144 mehr als im November (Arbeitslosenquote 6,3 Prozent).

Auch die Unterbeschäftigung steigt

Unterbeschäftigt sind insgesamt 22.291 Bochumer – 32 Personen mehr als Ende November und 379 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Unterbeschäftigung umfasst nicht nur alle arbeitslose Personen, sondern auch Menschen, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind.