2021 war für das THW in Bochum herausfordernd wie nie

Corona-Pandemie, Flutkatastrophe im Ahrtal und mehrere Kampfmittelfunde in Bochum: Einsätze aus verschiedenen Bereichen haben die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) in Bochum im Jahr 2021 auf Trab gehalten. Sie machten die vergangenen Monate zu einer großen Herausforderung, zeigten, wie wichtig ehrenamtliches Engagement in unserer Gesellschaft ist, heißt es im Rückblick der Hilfsorganisation.

„Die Corona-Pandemie war auch bei uns der Dauerbrenner in 2021“ berichtet Ortsbeauftragter Michael Rosenkranz. „Angefangen bei der Abholung und Auslieferung von durch den Bund beschafften FFP2-Masken und Desinfektionsmittel bis hin zur Notstromversorgung des Impfzentrums Bochum waren wir gleich ab Jahresbeginn an vielen Stellen gefordert.“

Während Kampfmittelfunde im Bochumer Stadtgebiet in der ersten Jahreshälfte immer wieder für Einsätze sorgten, kam es am Abend des 14. Julis zu Regenfällen unbekannten Ausmaßes. Während Bochum und Umgebung von den schlimmsten Überflutungen verschont blieb, gab es auch im Ruhrgebiet und im angrenzenden Bergischen Land für die Einsatzkräfte des THWs in Bochum viel zutun. „

Doch nicht nur zahlreiche neue Einsatzkräfte haben in diesem Jahr begonnen sich in unserem Ortsverband zu engagieren. Auch wurden über das Jahr hinweg drei neue Fahrzeuge an unseren Ortsverband ausgeliefert. Im Januar 2022 startet zudem die Grundausbildung für 32 neue Einsatzkräfte. Schon jetzt zeichnen sich einige Herausforderungen für das kommende Jahr ab, heißt es vom THW.

