Freizeit 200 Euro für Theater & Co.: Mit dem Kulturpass durch Bochum

Bochum. Mit dem Kulturpass des Bundes können 18-Jährige für 200 Euro ins Kino, Museum und Co. Welche Kulturanbieter in Bochum mitmachen. Ein Überblick.

Wer in diesem Jahr seinen 18. Geburtstag feiert, bekommt ein besonderes Geschenk von der Bundesregierung. Mit dem Kulturpass erhalten junge Menschen ein Budget von 200 Euro, das sie für Eintrittskarten wie etwa für Museen oder für einen Besuch im Theater sowie für Bücher, CDs, Schallplatten und weitere Kulturangebote nutzen können.

Ziel sei es, Kultur vor Ort für junge Menschen erlebbar zu machen und gleichzeitig die Nachfrage bei teilnehmenden Anbietern zu stärken, heißt es auf der Internetseite des Projektes. Die Kulturpass-App steht ab Mittwoch, 14. Juni, zum Herunterladen zur Verfügung. Auch in Bochum nehmen einige Kultureinrichtungen an der Aktion teil, wie die Stadt auf Nachfrage der Redaktion mitteilt. Hier ein Überblick (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Theater, Symphoniker und Co.: Das hat Bochum mit dem Kulturpass zu bieten

Warum nicht mal für einen Abend im Theater in eine andere Welt eintauchen? Das macht das Bochumer Schauspielhaus, Königsallee 15, schon seit mehr als 100 Jahren möglich. Zu sehen gibt es in der Spielzeit 2023/2024 unter anderem das Stück „Freaks“, die Geschichte um fünf skurrile Außenseiterinnen und Außenseiter, die eine Band gründen. Die Spielzeit eröffnet am 1. September. Das gesamte Programm ist unter www.schauspielhausbochum.de zu finden.

Die Bochumer Volkshochschule, Gustav-Heinemann-Platz 2-6, ist ebenfalls Anbieter des Kulturpasses. Dort gibt es eine Auswahl an verschiedenen Sprachkursen, Weiterbildungsmöglichkeiten und kreativen Workshops. Eine Übersicht der Angebote gibt es auf der Internetseite www.vhs.bochum.de.

Mit dem Kulturpass lässt sich außerdem ein besonderer musikalischer Abend genießen. Im Anneliese-Brost-Musikforum am Marienplatz 1 spielen regelmäßig die Bochumer Symphoniker (Bosy). Unter anderem wird der spanische Roman Don Quijote von Miguel de Cervantes mit mitreißender Musik des Orchesters und einem Kinderchor auf die Bühne gebracht. Alle Informationen gibt es unter www.bochumer-symphoniker.de.

Mit dem Kulturpass können junge Bochumerinnen und Bochumer auch die Symphoniker besuchen. (Archivbild) Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Bochumer Kunstmuseum bietet verschiedene Ausstellungen

Wer sich für Literatur interessiert, wird mit dem Kulturpass in der Stadtbücherei, Gustav-Heinemann-Platz 2-6, fündig. Dort lässt es sich durch ein Angebot an digitalen und analogen Medien stöbern. Vor Ort gibt es neben Romanen und Sachbüchern auch Zeitschriften, Comics, Hörbücher und Gesellschaftsspiele zu entdecken. Die Angebote sind unter www.bochum.de/Stadtbuecherei-Zentralbuecherei zu finden.

Ein Besuch im Bochumer Kunstmuseum, Kortumstraße 147, lässt sich mit dem Kulturpass ebenfalls vereinbaren. In der Dauerausstellung „Sichtbar“ gibt es ausgewählte Werke der eigenen Museumssammlung zu sehen. Daneben gibt es wechselnde Sonderausstellungen. Sie sind im Internet unter www.kunstmuseumbochum.de abrufbar.

Über 9000 Sterne im Bochumer Planetarium zu entdecken

Ein Blick in den Sternenhimmel bietet das Bochumer Planetarium, Castroper Straße 67. Der zentrale Projektor zeigt die Sterne, wie man sie von der Erde aus sehen kann. Über 9000 von ihnen sind dort zu entdecken. Darüber hinaus gibt es regelmäßig Astronomie-Shows zu Themen über das Weltall, die Polarlichter oder die Frage nach dem Urknall. Alle Informationen gibt es unter www.planetarium-bochum.de.

In Bochum macht unter anderem das Filmkunsttheater Casablanca im Bermudadreieck beim Kulturpass mit. (Archivbild) Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Filmfreunde können den Kulturpass außerdem für einen Kinobesuch nutzen. In Bochum machen unter anderem die beiden Lichtspielhäuser im Bermudadreieck, das Union Filmtheater, Kortumstraße 16, und das Filmkunsttheater Casablanca, Kortumstraße 11, sowie das UCI im Ruhr Park, Am Einkaufszentrum 1, mit.

Um die Angebote des Kulturpasses nutzen zu können, müssen sich Interessierte in der Kulturpass-App mit ihrem Personalausweis registrieren. Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.kulturpass.de zu finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum