20 Jahre holländischer Lebensstil in Bochum

Claudia Riese aus Bochum liebt die Niederlande. In ihrem Geschäft "Woonwinkel" bietet sie "ein Stück Holland in Bochum" an - und feiert bald 20-jähriges Bestehen.

Weitmar Bochumerin verliebte sich einst in die Niederlande und verkauft seitdem den holländischen Lifestyle in Bochum. Nun feiert sie Firmenjubiläum.

Nachdem Claudia Riese aus Altenbochum das erste Mal im holländischen Domburg, dem ältesten Badeort in Zeeland, Urlaub gemacht hatte, änderte sich ihr Leben. Denn sie war und ist seitdem verliebt. Verliebt in die Niederlande und das holländische Lebensgefühl. „Kennen Sie das?“, fragt Claudia Riese, „dass Sie an einen Ort kommen und Ihre Intuition, Ihre innere Stimme sagt, dass Sie schon immer genau dort hingehört haben? So war es bei mir in Holland.“

Bochumerin verbreitet Urlaubsgefühl in der Heimat

1992 fuhr Claudia Riese das erste Mal über die Grenze – und kehrt seitdem oft und regelmäßig für längere Urlaube oder kurze Trips zurück nach Holland. „Ich war mittlerweile schon an vielen Orten in den Niederlanden und habe zahlreiche unterschiedliche Städte gesehen“, sagt die 53-jährige Bochumerin. Aber eines hätten sie alle gemein: Flair, Leichtigkeit und Liebe zum Detail. „Außerdem sind die Menschen dort immer offen, kommunikativ und gastfreundlich, ich fühle mich dort sehr wohl.“ Dieses Gefühl wollte sie nicht nur mit in ihre Heimat Bochum nehmen – sondern auch anderen Menschen näherbringen.

Zurück in Bochum: Vom Atelier zum Lifestyle-Laden

Damals arbeitete Claudia Riese als kaufmännische Angestellte und war in ihrer Freizeit als Künstlerin aktiv. In ihrem „Atelier Kunterbunt Art & Deko“ an der Wasserstraße/Ecke Velsstraße malte sie Bilder und veranstaltete Ausstellungen. Und über die Kunst kam ihr dann die Idee, schöne Dinge – vor allem schöne Dinge aus Holland – auch anderen zugänglich zu machen. Die Idee zum eigenen Geschäft war geboren. Seit 2003 verkaufte sie dort in ihrem – zu diesem Zweck in „Woonwinkel“ umbenannten – Geschäft Wohnaccessoires, Vintage-Artikel und Kleidung im holländischen Stil. Nach einem Umzug 2019 befindet sich der Laden in einem schönen Altbau in Bochum-Weitmar, an der Wasserstraße 432.

20 Jahre "Woonwinkel" in Bochum

Hier feiern Claudia Riese und ihr „Woonwinkel“ in der kommenden Woche – vom 13. bis zum 24. Juni – großes Firmenjubiläum. „20 Jahre sind ja schon eine tolle Leistung“, findet die Inhaberin. „Vor allem in der heutigen Zeit“. Hier erwarten ihre Kunden und Kundinnen an allen Tagen 20% Prozent Rabatt, Produktvorstellungen, ein extra Makramee-Angebot sowie Waffeln, Kaffee und Erfrischungsgetränke. Außerdem findet am 24.6. zwischen 10 und 16 Uhr eine Tombola statt. Und der Gewinn? „Der bleibt eine Überraschung!“

Info-Box

20. Jubiläum des Geschäftes „Woonwinkel – mijn LifeStyle“

Wann: 13. – 24. 6. 2023

Wo: Wasserstraße 432 in Bochum-Weitmar

Onlineshop und weitere Infos: https://www.woonwinkel-bochum.de/

Woonwinkel auf Instagram: https://www.instagram.com/woonwinkel_bochum

