20-jährige Bochumerin wird vermisst: Hubschrauber im Einsatz

Bochum. Eine 20-jährige Bochumerin wird seit Dienstag vermisst. Die Polizei sucht sie. Von einer akuten Eigengefährdung ist die Rede.

Die Polizei sucht nach der 20-jährigen Emilie I. Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Diese junge Bochumerin wird vermisst. Foto: Polizei Bochum

Zuletzt gesehen wurde die 20-Jährige am Dienstagvormittag, 17. Oktober, in der Bochumer Innenstadt. Sie ist 1,68 Meter groß, sehr schlank, hat blaue Augen sowie langes, blondes Haar und ein Tattoo an der rechten Hand. Sie ist aktuell wahrscheinlich mit einer schwarzen Jacke und einer engen Sportleggins bekleidet.

Unter diesen Rufnummern sollen sich Hinweisgeber melden

Die Polizei geht von einer akuten Eigengefährdung aus. Bei der Suche wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Das Kriminalkommissariat 12 bitte um Hinweise unter 0234 909 4120 (außerhalb der Bürodienstzeit -4441).

