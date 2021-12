Die 1Live-Krone war auch 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Hier ein Bild von einem Auftritt von Sido in 2019.

Musik 1Live-Krone in Bochum abgesagt – Preisverleihung im Netz

Bochum. Die 1Live-Krone in der Bochumer Jahrhunderthalle fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Künstler sollen aber trotzdem Preise bekommen.

1Live hat die Verleihung seines Musik-Preises, der 1Live-Krone, in der Bochumer Jahrhunderthalle wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Ursprünglich hätte die Verleihung am 9. Dezember im Rahmen einer großen Gala stattfinden sollen.

1Live-Krone in der Jahrhunderthalle in Bochum abgesagt

„Dass dieser Event nun ausfallen muss, ist sehr traurig, weil wir mit der großen Live-Show eine Branche gebührend ehren wollten, die sehr unter Corona gelitten hat und immer noch leidet. Angesichts der Lage ist die Entscheidung aber verantwortungsvoll und zum Schutz aller Teilnehmer:innen unvermeidlich“, so Jochen Rausch, der Programmchef des Senders.

Nach einem Gastspiel aus den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd sollte die Verleihung in diesem Jahr nach Bochum zurückkehren. Nun findet die Ehrung der Künstlerinnen und Künstler am 9. Dezember im Radio und im Internet statt. Details dazu sollen noch bekannt gegeben werden.

