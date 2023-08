In diesem Bereich neben dem Hauptbahnhof Bochum ereignete sich die Tat.

Verbrechen 19-Jähriger am Bochumer Busbahnhof geschlagen und ausgeraubt

Bochum/Witten. Überfall vor dem Hauptbahnhof Bochum: Drei Täter haben einen 19-Jährigen geschlagen und ausgeraubt.

Ein 19-jähriger Mann ist am vorigen Sonntag in der Bochumer Innenstadt überfallen worden. Laut Polizei war der Wittener gegen 5.10 Uhr morgens mit einem Gleichaltrigen aus Witten am Bochumer Busbahnhof neben dem Hauptbahnhof unterwegs. Dort wurde er von drei bislang unbekannten Tätern geschlagen und ausgeraubt.

Er wurde verletzt, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Zur Beute wurde nichts bekannt.

So wird einer der Räuber beschrieben

Einer der Tatverdächtigen wird so beschrieben: blonde Haare, Jeans, weiße Strickjacke mit schwarzer Aufschrift, schwarze Bauchtasche.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet Zeugen, sich unter 0234 909 8105 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

