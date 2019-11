Bochum. Eine 18-jährige Fußgängerin ist am Montagabend, gegen 18.10 Uhr, von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

18-jährige Bochumerin wird bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 18-jährige Fußgängerin am Montagabend (18.) im Bereich der Wasserstraße.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 18.10 Uhr eine Autofahrerin (24) aus Recklinghausen mit ihrem Pkw auf der Wasserstraße in südliche Richtung. Beim Abbiegen nach links in die Straße „Auf der Heide“ übersah sie eine 18-jährige Bochumerin, die bei Grünlicht die Fahrbahn zu Fuß überquerte. Im Bereich der Fußgängerfurt wurde die Fußgängerin auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen, prallte gegen die Frontscheibe des Pkw und fiel auf die Fahrbahn.

Durch den Rettungsdienst der Feuerwehr wurde sie am Unfallort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Dort wird sie stationär behandelt. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt; an ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle teilweise bis 19 Uhr gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das zuständige Verkehrskommissariat.