Arbeitsmarkt 17.015 Arbeitslose in Bochum – schwache Herbstbelebung

Bochum. Im Herbst sinkt gewöhnlich die Arbeitslosigkeit. In Bochum verharrt sie dagegen beinahe auf dem Vormonatsniveau. Von Belebung kaum eine Spur.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Bochum hat sich im Oktober nicht so gut wie in früheren Jahren entwickelt. Die im September leicht einsetzende Herbstbelebung ist ins Stocken geraten.

Arbeitslosenquote in Bochum bleibt bei 8,6 Prozent

Ende Oktober waren 17.015 Personen bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet, 73 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote bleibt bei 8,6 Prozent. Vor einem Jahr lag bei 8,7 Prozent.

Insgesamt hat die Herbstbelebung auch in Bochum einen Dämpfer erhalten: „Die Konjunkturentwicklung bleibt schwach und hinterlässt ihre Spuren auf dem lokalen Arbeitsmarkt. Positiv ist, dass wir weniger Arbeitslose zu verzeichnen haben“, sagt Frank Neukirchen-Füsers, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Bochum. Der für einen Herbst klassische Rückgang von September auf Oktober falle sehr gering aus.

Insgesamt gibt es 3659 unbesetzte Stellen

549 neue Stellenangebote sind im Oktober bei der Agentur eingegangen – 92 weniger als im September. Im Vergleich zum Vorjahr um diese Jahreszeit sind dass sogar 173 Stellen weniger. 3659 offene Stellen in Bochum hat die Agentur momentan im Bestand.

