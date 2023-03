Bundespolizei 16-Jähriger bedroht Jugendlichen in S-Bahn und raubt Jacke

Bochum. Ein 16-Jähriger versetzte in der S-Bahn einen Jugendlichen in Todesangst, um ihm seine Jacke zu rauben. Die Bundespolizei stellte ihn in Bochum.

Ein 16-Jähriger ohne festen Wohnsitz versetzte am Freitagabend (10.) in der S-Bahn einen gleichaltrigen Jugendlichen in Todesangst, um ihm anschließend seine Jacke zu rauben. Die Bundespolizei stellte den Übeltäter im Hauptbahnhof Bochum und leitete ein Strafverfahren ein.

Raub in der S-Bahn von Dortmund nach Bochum

Wie die Bundespolizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 21.20 Uhr in der S-Bahn 1 von Dortmund nach Bochum. Einem Bahnmitarbeiter zufolge randalierte der 16-Jährige im Zug. Nach Ankunft der S-Bahn im Hauptbahnhof Bochum gab ein 25-Jähriger gegenüber den herbeigerufenen Beamten an, dass ein Unbekannter einem Jugendlichen eine Jacke entwendet habe. Daraufhin habe er den Notfallschalter im Zug betätigt.

Die Einsatzkräfte stellten den 16-jährigen Tatverdächtigen am Bahnsteig. Gleichzeitig wandte sich ein Jugendlicher aus Dortmund an diese und gab an, dass der 16-Jährige ihm mit dem Tod gedroht und aufgefordert habe, ihm seine Jacke auszuhändigen Ein Feuerzeug in der Hand des Räubers habe er zuerst für ein Messer gehalten und ihm daher die Jacke übergeben. Der gleichaltrige Begleiter bestätigte die Aussage.

Polizei leitet Strafverfahren ein

Der Beschuldigte, laut Bundespolizei ein algerischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, der anhand seiner Fingerabdrücke identifiziert werden konnte, missachtete alle Anweisungen der Polizei, die ihn festnahm und einer Jugendschutzstelle übergab. Das 16-jährige deutsche Opfer sowie sein Begleiter wurden von den Erziehungsberechtigten abgeholt. Die Jacke erhielt der Geschädigte zurück.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung ein.

