15-jähriger Bochumer mit Messer bedroht und ausgeraubt

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die einen schweren Raub am Dortmunder Hauptbahnhof beobachtet haben. (Symbolbild)

Bochum Sechs bis acht Jugendliche sollen einem 15-Jährigen gedroht und seine Tasche gestohlen haben. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Sechs bis acht Unbekannte sollen am Dienstagabend (6. Februar) einen 15-jährigen Bochumer mit einem Messer bedroht und seine Tasche gestohlen haben. Das teilt die Bundespolizei mit.

Der 15-Jährige soll über Social Media ein Treffen mit einer unbekannten Person am Hauptbahnhof in Dortmund ausgemacht haben, um die Tasche gegen eine Kappe zu tauschen. Als der Junge dort gegen 18 Uhr ankam, soll ihn eine Personengruppe in Empfang genommen und aufgefordert haben, ihr zu folgen, um die Gegenstände auszutauschen.

Videoüberwachung zeigt die Tatverdächtigen am Hauptbahnhof

Der 15-Jährige soll dem nachgekommen und den Unbekannten gefolgt sein. Plötzlich soll eine Person aus der Gruppe ein Springmesser gezogen und es dem Jugendlichen vor die Brust gehalten haben. Dieser soll vor Schreck seine Tasche fallen gelassen haben. Einer der Tatverdächtigen soll diese aufgehoben haben, anschließend sollen die Unbekannten damit geflüchtet sein.

Die Bundespolizisten haben die Tatverdächtigen über eine Videoauswertung im Dortmunder Hauptbahnhof ermittelt. Eine anschließende Fahndung blieb jedoch erfolglos.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen schweren Raubs und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, kann sich bei der Bundespolizei unter 0800 6888 000 melden oder an jede Polizeidienststelle wenden. Die Tatverdächtigen sollen sich am 6. Februar zwischen 18 Uhr und 18.40 Uhr im und am Hauptbahnhof Dortmund aufgehalten haben. Es handelt sich um eine Personengruppe von sechs bis acht männlichen Jugendlichen.

