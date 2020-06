17 weitere positive Testergebnisse hat es seit Freitag in Bochum gegeben. Derzeit sind 65 Menschen in der Stadt an Covid-19 erkrankt.

Corona 17 Corona-Neuinfektionen am Wochenende in Bochum

Bochum. Ungewöhnlich stark ist die Zahl der mit dem Coronavirus neu infizierten Menschen in Bochum gestiegen. Es gibt 17 neue und aktuell 65 Fälle.

Spürbar angestiegen ist am Wochenende die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Bochum. Seit Freitagabend sind 17 weitere Personen an Covid-19 erkrankt, aktuell sind damit 65 Personen infiziert. Der Anstieg sei nicht auf eine größere Gruppe etwa in einer Familie oder an einem Arbeitsplatz zurückzuführen, so Stadtsprecherin Sarah Schmuttermair. Es sei eine Ansammlung von Einzelfällen.

Die Zahl der insgesamt seit Ausbruch des Virus positiv getesteten Bochumerinnen und Bochumer ist auf 569 gestiegen. Die „Neuerkrankungsrate“, sie drückt die Zahl der Neuerkrankungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen aus, ist gegenüber Freitag sprunghaft von 5,6 auf 9,4 angestiegen. 485 Menschen sind bereits wieder genesen, 18 sind verstorben, 175 leben derzeit in Quarantäne.

Krisenstab tagt seltener

Trotz des ungewöhnlich starken Anstiegs der Infiziertenzahl wird der Corona-Krisenstab der Stadt bis auf weiteres nicht mehr jeden Tag und auch nicht an den Wochenenden zusammenkommen. Die Experten treffen sich nun dreimal in der Woche: montags, mittwochs und freitags jeweils am Nachmittag. Bis vor einigen Wochen hatte der Stab noch zweimal täglich und auch an den Wochenenden getagt.