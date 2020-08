15 Bewohner, darunter Kinder, bei Brand in Bochum verletzt

Auch eine Drehleiter kam bei dem Brand in Bochum-Gerthe zum Einsatz, um von außen abzuklären, ob sich noch Bewohner in dem Gebäude aufhalten (Archivbild).

Bochum. 15 Bewohner eines Mehrfamilienhauses sind bei einem Brand in Bochum leicht verletzt worden, darunter zehn Kinder. 82 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Bei einem Wohnungsbrand in Bochum-Gerthe sind am Freitagabend 15 Bewohner, darunter zehn Kinder, leicht verletzt worden. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, um eine mögliche Rauchgasvergiftung abzuklären. Schwer verletzt wurde niemand.

Gegen 20.08 Uhr wurden Einsatzkräfte aller Feuer- und Rettungswachen sowie der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert: Es brannte in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses mit ausgebautem Dach am Castroper Hellweg/Ecke Schürbankstraße. Ein Anrufer meldete, dass Flammen aus einem Fenster schlagen.

Aufwändige Nachlöscharbeiten waren erforderlich

Vor Ort erklärte zwar ein Hausbewohner, dass sie niemand mehr in dem Gebäude aufhielte. Trotzdem gingen sofort vier Trupps in das Gebäude, zudem wurde die Drehleiter eingesetzt, um von außen nach möglichen Bewohnern zu suchen. Ergebnis: Tatsächlich hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Danach löschte die Feuerwehr den Brand mit einem C-Rohr.

Aufwändige Nachlöscharbeiten waren erforderlich, weil teilweise eine Holzdecke entfernt werden musste.

Die verletzten Bewohner wurden notärztlich untersucht und in Krankenhäuser bzw. Kinderkliniken transportiert. „Erfreulicherweise standen die Kapazitäten hier so zur Verfügung, dass alle Angehörigen gemeinsam in eine Klinik aufgenommen werden konnten“, sagte eine Feuerwehrsprecher. Insgesamt sind 35 Menschen in dem Gebäude gemeldet.

Freiwillige Feuerwehr Bochum-Nord stellte eine Brandwache

Gegen 22.15 konnte der Großteil der Einsatzkräfte abrücken, die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr stellte eine Brandwache.

Die Einsatzkräfte wurden durch die Löscheinheiten Nord, Heide, Querenburg und Brandwacht unterstützt. Die Löscheinheit Langendreer besetzte in der Zwischenzeit die Feuer- und Rettungswache in Werne für mögliche weitere Einsätze.

Insgesamt waren 82 Einsatzkräfte beteiligt. Die Polizei klärt jetzt die Brandursache.

Weiterer Einsatz der Feuerwehr Bochum kurz zuvor wegen eines Küchenbrandes in Werne

Bereits kurz zuvor wate die Feuerwehr Bochum zu einen Brand in der Straße „Im Breien“ in Werne ausgerückt. Dort brannte Essen auf einer Kochplatte. Um 18.37 Uhr meldete eine aufmerksame Nachbarin, dass Rauch aus dem Fenster des ersten Obergeschosses austritt und dass sich in dem Gebäude noch Menschen aufhalten. „Kommen Sie schnell.“ Unverzüglich wurden Einheiten aller Feuer- und Rettungswachen, des Notarztdienstes und der Löscheinheit Brandwacht der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Hochleistungslüfter trieb die Rauchgase aus der Wohnung

Als die Kräfte eintrafen, hatte die Bewohnerin der Brandwohnung das Essen bereits von der Kochstelle genommen und die Fenster geöffnet. Nach notärztlicher Untersuchung und ambulanter Behandlung konnte sie zu Hause verbleiben. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt.

Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter von Rauchgasen befreit. (B.Ki.)