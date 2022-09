Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 ermittelt in dem Fall.

Verbrechen 14-Jähriger wird in der Bochumer Innenstadt ausgeraubt

Bochum. Ein 14-Jähriger ist in der Bochumer Innenstadt am helllichten Tag überfallen worden. Dies ist der dritte Fall dieser Art binnen weniger Tage.

Zum dritten Mal binnen weniger Tage ist in Bochum ein 14-jähriger Jugendlicher auf offener Straße überfallen und ausgeraubt worden.

Er war laut Polizei am Mittwoch gegen 13.15 Uhr im Bereich der Bongardstraße 29 von einem unbekannten Jugendlichen angesprochen worden, der in Begleitung zweier weiblicher Jugendlicher war. Der Täter schubste den 14-Jährigen von einer Bank und forderte ihn auf, seine Wertsachen herauszugeben. Mit seiner Beute – hochwertigen Bluetooth-Kopfhörern – flüchtete er in Richtung Bahnhof.

Täterbeschreibung der Bochumer Polizei

So wird der Täter beschrieben: etwa 15 Jahre alt, 1,70 Meter groß, „südländisches“ Erscheinungsbild, beigefarbene Kappe, schwarze Weste, Jeans, Markenschuhe, schwarze Markenumhängetasche.

Die weiblichen Jugendlichen sind ebenfalls etwa 15 Jahre alt. Eine hat dunkelblonde Haare und trug einen roten Jogginganzug, die andere hat braune Haare und trug blaue Kleidung.

Erst am 17. September war ein 14-Jähriger in Riemke überfallen worden – mit einer Pistole. Am 20. September wurde in Hamme ein 14-Jähriger Opfer eines Straßenraubes.

Hinweise ans Kriminalkommissariat 31 unter 0234 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum