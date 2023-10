13-Jährige bei Verkehrsunfall in Bochum schwer verletzt

Nach einem Unfall in Bochum ist eine 13-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein 13-jähriges Mädchen wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 27. Oktober, in Bochum schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 18.20 Uhr befuhr eine Autofahrerin (33, aus Bochum) die Straße „Am Neggenborn“ in Richtung Baroper Straße. Zeitgleich hielt auf der anderen Straßenseite in Höhe der Hausnummer 32 ein Linienbus an der Haltestelle. Nach aktuellem Kenntnisstand lief die 13-Jährige hinter dem Bus auf die Straße und kollidierte mit dem Auto der Bochumerin.

Das Mädchen stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat ermittelt. Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-52 06 zu melden.

