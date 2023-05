13.000 Musical-Fans in Bochum: Fortsetzung mit „Footloose“

Bochum. Mit 13.000 Besuchern stieß eine neue Musical-Reihe im Bochumer Ruhrcongress auf gute Resonanz. Fortsetzung folgt: mit dem 80er-Hit „Footloose“.

Mit insgesamt 13.000 Besuchern ist die erstmals präsentierte Musical-Reihe der Frankfurter Konzertagentur Show Slot im Bochumer Ruhrcongress auf gute Resonanz gestoßen. Seit Februar überzeugten die Bühnenadaptionen der Kino-Hits „Flashdance“, „Fack Ju Göhte“ und „Ghost“ mit einem erstklassigen Ensemble und aufwendigen Kulissen. Daran knüpfte jetzt „Rock of Ages“ an. An zwei Abenden verfolgten 3000 Besucher das Rock-Musical mit vielen Klassikern aus den 80er Jahren.

„Flashdance“ und „Fuck Ju Göhte“ kehren zurück

Die Veranstalter bleiben Bochum treu. Zwei Produktionen kehren im Herbst und Winter an den Stadionring zurück: „Flashdance“ am 17. und 18. Oktober, „Fuck Ju Göhte“ am 19. und 20. Januar 2024. Erstmals im Ruhrcongress wird am 11. und 12. April 2024 „Footloose“ zu sehen sein. Der amerikanische Tanzfilm hatte 1984 die Kinos gestürmt.

Infos und Karten: bovg.de

