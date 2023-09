Auf der Brockhauser Straße und rund um die Dorfkirche in Bochum-Stiepel findet am nächsten Wochenende wieder die Fliegenkirmes statt.

Kirmes 1013. Fliegenkirmes in Bochum: Das hat der Rummel zu bieten

Bochum-Stiepel. Die Fliegenkirmes in Bochum-Stiepel bietet einen Mix aus Tradition und modernem Rummel. Viele Besucher zieht es aus einem weiteren Grund hin.

„Tradition trifft Kirmes“ heißt es wieder vom 22. bis 25. September im Bochumer Süden, wenn die Fliegenkirmes in Bochum-Stiepel zum 1013. Mal stattfindet. Zwischen lieb gewonnenen Bräuchen und neuen Attraktionen will auch die neueste Auflage des Rummels rund um die Stiepeler Dorfkirche vier Tage lang für Kurzweil und Vergnügen sorgen.

Veranstalter Bochum Marketing arbeitet bei der Organisation eng mit der Stadt Bochum sowie den Institutionen und Vereinen im Stadtteil zusammen. In besonderem Maße engagieren sich der Rassegeflügelzuchtverein „Phönix“ Stiepel, der Knappenverein Schlegel & Eisen, der bereits seit 1884 besteht, und die evangelische Kirchengemeinde Stiepel für die Kirmes mit Volksfestcharakter.

Los geht es am Freitag, 22. September, ab 16 Uhr mit einer „Happy Hour“ mit vergünstigten Angeboten. Am Samstag steigt um 13 Uhr die offizielle Eröffnung. Am Ausschankstand des Rassegeflügelzuchtvereins „Phönix“ Stiepel findet dann der Fassbieranstich statt. Dort veranstaltet der Verein auch den traditionellen Viehmarkt, auf dem die Fliegenkirmes beruht, inklusive der Kleintierausstellung.

Am Montag wird es im Rahmen des Familientags Vergünstigungen an den Fahrgeschäften geben, außerdem werden zwei Walking Acts aus der Welt der Märchen und Comics zwischen 15 und 17 Uhr bei den Kids für große Augen sorgen.

Auf der Kirmesfläche, die sich rund um die Stiepeler Dorfkirche über die Brockhauser- und Nettelbeckstraße erstreckt, sind insgesamt rund 40 Stände mit unterschiedlichsten Angeboten zu finden, ob Autoscooter, Love Express oder klassische Kirmesspiele und Greifautomaten. Eine neue Attraktion ist der „Scheibenwischer“, mit dem es hoch in der Luft im Kreis geht.

Für die kleinen Besucher gibt es traditionelle Kinderkarusselle, einen Nostalgie-Flieger, das Bungee-Trampolin und die Piratenbälle.

Den großen Abschluss der Fliegenkirmes Stiepel bildet die Feuershow „Flash“ am Montag um 22 Uhr. Dabei wird ein Künstlertrio in reflektierenden Kostümen eine Feuerchoreographie auf die Fläche bringen.

Viele Besucher zieht es aber noch aus einem ganz anderen Grund zur Fliegenkirmes. Der Rummel bietet Jahr für Jahr die ideale Gelegenheit, sich zu treffen. Gerade unter Stiepelern gilt: Auch wenn man sich das ganze Jahr vielleicht nicht so oft sieht – auf der Fliegenkirmes garantiert.

Öffnungszeiten der Fliegenkirmes: Freitag 16 bis 24 Uhr, Samstag 11 bis 24 Uhr, Sonntag 14 bis 22 Uhr, Montag 14 bis 24 Uhr. Weitere Info auf www.bochum-tourismus.de

