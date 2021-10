1000-Bänke-Aktion: Bürger spenden mehr als 200.000 Euro

Bochum. Die Aktion „1000-Bänke-für-Bochum“ ist beendet. Mehr als 200.000 Euro Spenden kamen zusammen. 517 neue Bänke stehen mittlerweile im Stadtgebiet.

517 Bänke, 202.035,88 Euro Spenden: Die gemeinsame Aktion von Stadt und WAZ „1000 Bänke für Bochum“ ist offiziell beendet. Mit einem Ergebnis, das niemand so erwartet hat. Letzter Spender war die Kreisgemeinschaft Neidenburg. Das von den „Patenkindern“ finanzierte Sitzmöbel lädt hinter dem Rathaus Bochum vor dem Eingang des Bildungs- und Verwaltungszentrums zum Verweilen ein.

Im Mai 2018 hatten Stadt und WAZ die Aktion, die Bochum ein stück lebenswerter machen sollte, gestartet. Insbesondere am WAZ-Lesertelefon, aber natürlich auch bei der Stadt hatten sich Bürgerinnen und Bürger immer wieder über fehlende Sitzmöglichkeiten in Bochum beschwert.

Bürger spenden mehr als 200.000 Euro für Bänke-Aktion in Bochum

Wer heute in der Stadt, den Stadtteilzentren, den Kleingärten, Parks oder auf beliebten Wanderwegen in Bochum unterwegs ist, dem bietet sich ein anderes Bild. 62 Bänke sind allein in der Innenstadt aufgestellt worden, 304 in den Grünanlagen, 151 in den Bezirken.

Nach dem Motto „aus-eins-mach-zwei“ stellte die Stadt für jede von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, Vereinen oder Verbänden gespendete Bank eine weitere auf. Die 500. Bank steht an der Gertrudiskirche in Wattenscheid, bezahlt von der Firma Kompernass. Corona-bedingt fiel das „Jubiläum“ aus, ebenso wie der eigentlich schon für Ende 2020 geplante Schlusspfiff des Projekts.

Aber kann man eine 1000-Bänke-Aktion nach „nur“ 517 gespendeten Bänken überhaupt beenden? Ja, sagen die Projektpartner Stadt und WAZ. Die Aktion war nicht nur auf drei Jahre angelegt, sondern das Motto drückte nicht wirklich das erhoffte Ziel aus.

„Das Kind musste aber einen Namen haben. 100 Bänke wären sicher nicht ambitioniert genug gewesen, dass wir 200 bis 300 Bänke aufstellen können, das war unsere Hoffnung“, sagt Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD). Geworden sind es weitaus mehr, dank 141 Spenderinnen und Spendern, die 180 Bänke finanzierten.

Kreisgemeinschaft Neidenburg gratuliert Stadt zum 700. Geburtstag

Eiskirch: „Die stolze Summe mit 88 Cent am Ende zeigt, dass sich Bürgerinnen und Bürger auch mit Kleinstspenden an der Aktion beteiligt haben. Das Engagement der Bochumerinnen und Bochumer für ihre Stadt ist großartig. Mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich sehe, wie die Menschen, zum Beispiel am Dr.-Ruer-Platz, die gespendeten Bänke annehmen.“

Heimatstube in Werne Die Kreisgemeinschaft Neidenburg ist der Zusammenschluss der ehemaligen Bewohner des Landkreises Neidenburg in Ostpreußen und deren Nachkommen. Die Stadt Bochum ist seit 1953 Patenstadt der Kreisgemeinschaft. Die Gemeinschaft hat 1643 Mitglieder in Deutschland, Europa und auch in Übersee. Alle zwei Jahre kommt es im Erich-Brühmann-Haus in Bochum zu einem Treffen, das zuletzt noch rund hundert Mitglieder zusammenbrachte. Im Stadtteil Werne gibt es eine Heimatstube der Kreisgemeinschaft. „Das ist ein besonderes Geschenk der Stadt Bochum“, sagt Kreisvertreter Ulrich Pokraka.

Die von der Kreisgemeinschaft Neidenburg gestiftete Bank ist ein Geschenk zum Stadtjubiläum „700 Jahre Bochum“. „Wir sind seit 68 Jahren Patenkinder der Stadt“, sagt Kreisvertreter Ulrich Pokraka. „Die 1000-Bänke-Aktion bekundet die Verbundenheit der Bochumer Einwohner mit ihrer Stadt. Es macht uns stolz, dass diese Bank einen Platz im Schatten des Rathauses fand und somit mitten im pulsierenden Leben in Bochum steht.“

Weiteren Geschenken steht übrigens nichts im Weg. „Es gibt noch 82 geprüfte Standorte und wir haben noch ein paar Bänke auf Halde“, sagt Andreas Meier, der Verantwortliche für das Projekt bei der Stadt.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum