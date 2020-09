100 neue Obstbäume für Bochum – Aufruf an die Bürger

Bochum. Beim Einheitsbuddeln am 3. Oktober sollen wieder viele neue Bäume in Bochum gepflanzt werden. Die Stadt stellt erneut eine Fläche zur Verfügung.

Es ist schon fast ein Jahr her, da haben rund 200 Bochumerinnen und Bochumer an der Feldmark in Havkenscheid „Einheitsbuddeln“ teilgenommen. Auf dieser Obstwiese darf nun jeder pflücken. Die auch dort vorhandenen Kirschbäume wurden schon fleißig abgeerntet. Am Samstag, 3. Oktober, – dem Tag der deutschen Einheit – geht das deutschlandweite Einheitsbuddeln in die zweite Runde. Die Idee: Jeder Mensch pflanzt in seinem Garten einen Baum für das Klima.

Da aber nicht jeder einen Garten hat, hilft die Stadt: Auf einer Fläche auf dem Friedhof Hiltrop gibt es Platz für bis zu 100 neue Obstbäume. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach an einheitsbuddeln@bochum.de. Die ersten 100 Teilnehmenden haben dann am 3. Oktober in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr die Möglichkeit, den eigenen Baum zu pflanzen.

Baumschule liefert Bäume für das Bochumer Einheitsbuddeln

Eine Baumschule übernimmt die Zulieferung. Festes Schuhwerk, Handschuhe und einen Spaten sollte jeder mitbringen. Bäume können vergünstigt für 38 Euro (Halbstämme) und 45 Euro (Hochstämme) erworben und dann gepflanzt werden. Natürlich können sich auch mehrere Menschen zusammentun und einen Baum erwerben.

Die Idee stammt aus Schleswig-Holstein. Unter dem #einheitsbuddeln wird bundesweit für die Aktion geworben. Hier gibt es weitere Informationen zum gemeinsamen Einheitsbuddeln.

