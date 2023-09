100 Fragen und Antworten: Bochumer bringt Gin-Quiz raus

Bochum. Bochumer Christian Lentz hat ein Gin-Quiz erfunden. Er verrät, wie es dazu kam und zu welchem beliebten Getränk er 2024 ein Quiz rausbringt.

Seit etwa acht Jahren ist der Bochumer Christian Lentz als Quiz-Autor tätig, regelmäßig veröffentlicht er seitdem hundert Fragen und Antworten zu unterschiedlichen Themen. In seinem aktuellen Quiz, das seit August auf dem Markt ist, geht es um eine Spirituose, die immer beliebter zu werden scheint: Gin.

„Ein Thema, das immer größer wird und im Mainstream ankommt“, meint der 36-Jährige, der in Altenbochum wohnt, ursprünglich aber aus dem Bergischen Land kommt. Darum dreht sich auch sein erstes Quiz. Zudem hat Lentz mittlerweile weitere veröffentlicht, über Whisky oder die Stadt Leverkusen.

Bochumer ist Quiz-Autor – was er hauptberuflich macht

Die Idee dazu, Quiz-Autor zu werden, hatte Lentz während seines Germanistik-Studiums in Düsseldorf. Er macht dort ein Praktikum beim Grupello-Verlag. Neben Büchern gibt dieser auch eine Reihe aus Quiz-Kästchen zu vielen deutschen Regionen und anderen Themen heraus. Mittlerweile ist Lentz regelmäßig als Quiz-Autor täglich, aber nur nebenberuflich und als Hobby. Hauptsächlich arbeitet er an der Ruhr-Universität im Bereich der Studienberatung.

Das Gin-Quiz hat der Bochumer mit seinem ehemaligen Kommilitonen Sebastian Stöwer geschrieben, nicht das erste gemeinsame Werk der beiden. Seit August ist es auf dem Markt, die ersten Probe-Läufe hat Lentz bereits mit Freunden gespielt und Rückmeldung erhalten. „Es kommt gut an“, sagt der Bochumer.

100 Fragen und Antworten beinhaltet das Gin-Quiz von Christian Lentz aus Bochum. Foto: CL

Bei den Fragen hätten er und Stöwer bewusst versucht, eine vielseitige Mischung hinzubekommen. „Es geht nicht nur um Nerdwissen beispielsweise zum Brennverfahren.“ Stattdessen habe man sich vielseitig inspirieren lassen. Es gibt Fragen zu Filmen und Büchern wie Miss Marple oder James Bond – und auch einen Fußball, natürlich alle mit Bezug zum Gin.

Bochumer Christian Lentz bringt im nächsten Jahr ein Bier-Quiz raus

In der Beschreibung zum Quiz heißt es: „Seine Geschichte reicht weit zurück – vom billigen Fusel im frühen 18. Jahrhundert bis in unsere Zeit, in der das Destillat als unverzichtbarer Klassiker der Cocktailkultur gilt. 100 Fragen und Antworten erzählen von den Geheimnissen des Brennprozesses, von legendären Marken und launigen Anekdoten rund um eine der spannendsten Spirituosen überhaupt!“

Den Ideen des Bochumers ist mit dem Gin-Quiz aber noch kein Ende gesetzt. Im kommenden Jahr erscheint eines über Bier, es sei bereits fertig. Lentz verspricht: Hier gibt es auch einen Bochum-Bezug – zu Moritz Fiege, aber auch einer weiteren Brauerei. Auch um Sport könnte es in einem der nächsten Quizze gehen.

Das Gin-Quiz, ISBN: 978-3-89978-450-3, kostet 12,90 Euro und ist beispielsweise in Buchhandlungen oder online erhältlich. Weitere Informationen: www.grupello.de/programm/titel/gin-quiz

