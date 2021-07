Bochum. Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Bochum Zeugen. Gleich mehrere Autos wurden beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitag, 23. Juli, gegen 20.30 Uhr beobachtet haben, wie in Bochum an der Bessemer Straße zwei Autos beschädigt wurden. Nach Angaben der Polizei waren die Autos in Richtung Alleestraße geparkt, sie wurden auf der linken Seite „erheblich beschädigt“.

Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Hinweise: Tel. 0234/ 909-5213.

