1,2 oder 3 auf 2000 Metern: Bochumer Agentur feiert Jubiläum

Auch Rudi Rabe aus der Kindersendung „Siebenstein“ gehört zu den Kostümen, die Monika Sternad in ihrer Bochumer Agentur anzubieten hat.

Bochum. Seit 25 Jahren ist die Event- und Marketing Agentur Himmel und Erde aus Bochum schon tätig. Welches Event dabei besonders im Kopf geblieben ist.

Bekannte Kindersendungen auf Berggipfel bringen oder mit lebensgroßen Puppenspielen Kinder auf Veranstaltungen verzaubern, für Monika Sternad ist das Alltag. In den vergangenen 25 Jahren hat sie mit ihrer Agentur Himmel und Erde viel erlebt und blickt gerne auf die lange Zeit zurück.

Für die Bochumer Agentur ist die Zeit schnell vergangen

„Die Zeit vergeht wie im Flug und jetzt sind es schon 25 Jahre“, sagt Sternad und schaut auf die Historie ihrer Event- und Marketingagentur. Für die Geschäftsführerin und ihr Team in Bochum ist das bis heute eine „Herzensangelegenheit“. „Wir machen es für die vielen Kinder und wollen sie damit glücklich machen“, fügt die 57-Jährige hinzu.

Die graue Lagerhalle der Agentur in Bochum-Grumme ist vor außen recht unscheinbar. Im Inneren sieht es dagegen ganz anders aus. „Hier lagern unsere Kostüme, sind Teile unseres Fuhrparks und auch unsere Neuanschaffung, der „Foodie Truck“ aus der Sesamstraße“, erklärt sie. Überall stehen kleine und große Boxen mit Bastelutensilien und vor allem die großen Kostüme von Kinderserien, original lizenziert und in verschiedenen Größen.

Peter Lustigs Bauwagen ist eine der Attraktionen

Wenn irgendwo bei einer großen Veranstaltung der originalgetreue Bauwagen von Peter Lustig gewünscht ist, kann Himmel und Erde ihn liefern. „Wir bringen damit Puppenshow-Klassiker, Kindersendungen und Co. auf Räder und machen sie mobil“, beschreibt Sternad.

Auch der VfL Bochum ist Partner der Agentur. So betreut sie seit vielen Jahren den „Bobbi-Klub“ des Vereins und unterstützt unter anderem in den Bereichen Kostümbau für Maskottchen Bobbi Bolzer.

Bochum: Der „Foodie Truck“ aus der Sesamstraße ist neu im Repertoir von Monika Sternad Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Bochumer Agentur transportiert Kindershow in die Alpen

1998 begann die Geschichte von Himmel und Erde in Bochum. Die Agentur hat sich auf die Themen Kinder- und Familienunterhaltung spezialisiert. Das heißt, dass die Agentur unter anderem von Kunden, wie dem ZDF oder der Sesamstraße, die Charaktere lizenziert und Ernie und Bert, Rudi Rabe oder auch Kindersendungen wie „1,2 oder 3“ sowie „Löwenzahn“ für buchbare Live-Vorführungen bereitstellt.

Dabei kommen über die Jahre auch Momente zusammen, die der 57-Jährigen bis heute im Kopf geblieben sind. „Ich erinnere mich vor allem an besondere Events und auch herzerwärmende Momente mit Kindern“, betont sie. Dazu gehört unter anderem das eine Mal, als man eine Kulisse der Kult-Kinderserie „1,2 oder 3“ auf 2000 Meter per Pistenraupe in die Tiroler Alpen transportierte und dort die Show vorführte. Laut Sternad zwar „ein Riesenaufwand, aber auch ein ganz besonderer Moment für uns alle“.

Corona hat der Bochumer Agentur zugesetzt

Aber nicht immer war alles rosig. Die Event-Branche hat wie keine andere unter der Corona-Pandemie gelitten. Für Sternad und ihr Team war das „eine echt schräge Zeit“, die nicht ganz einfach war. Fast alle geplanten Veranstaltungen sind ausgefallen und der Betrieb stand größtenteils still. „Das war zuerst ein Schock für uns“, sagt sie. Nur zwei Veranstaltungen konnten sie 2020 und 2021 unter Coronabedingungen bespielen. Trotzdem hat man die schwere Zeit überstanden und ist dafür sehr dankbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum