Balve. Balve bietet historische Sehenswürdigkeiten satt. Jetzt soll ein „Geschichtspark“ daraus werden. Was haben Kreis und Stadt vor?

Zurück in die Zukunft: Balve erhält „Geschichtspark“

Balve punktet mit Geschichte. Die historischen Sehenswürdigkeiten sollen bald als „Geschichtspark“ touristisch vermarktet werden. Darüber berät der Kreis-Kulturausschuss am Dienstag in Balve.

Auf einer Fläche von vier mal zwei Kilometern Fläche konzentrieren sich regionalgeschichtliche Sehenswürdigkeiten mit touristischem Potenzial – von der Steinzeit-Siedlungsstätte Balver Höhle übers barocke Schloss Wocklum samt Reitturnieranlage und Reste einer mittelalterlichen Wallburg bis zum Museen für Vor- und Frühgeschichte der Stadt und dem Technik-Denkmal Luisenhütte. Das Projekt „Geschichtspark Balve“ soll die Highlights zusammenfassen. Ein in Balve ansässiger Verein oder die Stadt Balve wollen einen Förderantrag beim Programm „Heimat-Zeugnis“ des NRW-Heimatministeriums stellen. Der Kreis sieht eine Chance, sich an diesem Netzwerkprojekt zu beteiligen. Ziel sind Fördermittel.

Wegesystem soll Orte verbinden

Zunächst sollen die Orte per Wegesystem verbunden werden. Geplant ist, den Rundweg mit 16 Hinweistafeln plus QR-Codes auszustatten, so dass via Smartphone Infos über die historischen Orte bereitgestellt werden. „In diesem Zusammenhang soll auch die Luisenhütte Wocklum weiter multimedial und digital aufgewertet werden“, hieß es vorab. Ungeklärt ist, ob der Förderantrag noch 2019 oder erst 2020 gestellt wird.