Wer wird Balves neuer Förster?

Balve. Die Amtszeit von Förster Richard Nikodem endete nach fünf Jahren. Inzwischen wurde ein neuer gefunden. Wer ist es?

Der neue Förster ist der alte. Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Balve hat einen neuen Beförsterungsvertrag mit dem Landesbetrieb Wald und Holz abgeschlossen, wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde. Förster Richard Nikodem betreut weitere fünf Jahre heimische Baumbestände.

Die stellvertretende Leiterin des Regionalforstamtes Märkisches Sauerland, Julia Böning, und der stellvertretende Vorsitzende der FBG Balve, Thomas Schröder, haben einen neuen Dienstleistungsvertrag über die Betreuung der heimischen Waldbesitzer unterzeichnet.

Dies wurde notwendig, weil die Förderung der Privatwaldbetreuung in Nordrhein-Westfalen nach einer Wettbewerbsbeschwerde neu geregelt wird. Die in der Vergangenheit fast ausschließlich von staatlichen Förstern zu günstigen Gebühren durchgeführte Betreuung und Anleitung der privaten Waldbesitzer soll damit zukünftig auch privaten Anbietern ermöglicht werden. Die Frist für die Umstellung wurde zwar wegen der Borkenkäfer-Invasion auf Ende 2021 verlängert, doch die FBG Balve übernimmt zum 1. Juli eine Vorreiterrolle im Märkischen Kreis.

Erstmals musste sich der Landesbetrieb Wald und Holz damit dem Wettbewerb mit privaten Anbietern direkt stellen - aus dessen Sicht mit Erfolg.

Waldbauern und Landesbetrieb zufrieden

Balves Förster Richard Nikodem wurde im Amt bestätigt. Thomas Schröder (2. von links, mit Geschäftsführer Heinz Schulte, rechts) von der Forstbetriebsgemeinschaft Balve und Julia Böning vom Landesbetrieb Wald und Holz unterzeichneten den Vertrag. Foto: Landesbetrieb Wald und Holz / WP

Zufrieden vom Ausschreibungsergebnis zeigten sich die Vertreter der Forstbetriebsgemeinschaft, Thomas Schröder und Geschäftsführer Heinz Schulte. Warum etwas ändern, was sich bewährt habe, lautete ihr Fazit. Der im Amt bestätigte Revierförster Richard Nikodem freut sich auf weitere fünf Jahre intensiver Zusammenarbeit. „Als langjähriger Privatwaldförster ist der Dienstleistungsgedanke ja nichts Neues für mich. Mein Alltagsgeschäft ist die Arbeit für den Balver Wald. Da ziehen Waldbesitzer und Förster schon immer an einem Strang. Es ändert sich in Zukunft die Art der finanziellen Abwicklung. An der guten Zusammenarbeit wird sich nichts ändern.“