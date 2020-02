Warum Pater Pius Sabu wieder in Heimatland Indien ist

Balve. Pater Pius Sabu begeistert das Kolpingforum für seine Heimat Indien. Ab heute ist er wieder dort. In welcher Mission ist er unterwegs?

Er kam, sprach und gewann die Herzen seines Publikums: Pater Pius Sabu berichtete beim Kolpingforum im Evangelischen Gemeindehaus an der Hönnetalstraße von seiner Heimat Indien – und gut 50 interessierte Gäste kamen.

Pater Pius Sabu zeigt auf der Karte seine Heimatregion im indischen Bundesstaat Kerala. Foto: Alexander Lück / WP

„Ich war mit dem Vortrag sehr zufrieden. Viele Teilnehmer haben mich anschließend angesprochen und waren begeistert“, erzählte Pater Pius Sabu der WESTFALENPOST. Auch Organisator Engelbert Falke war sehr angetan von der ungewöhnlich guten Resonanz der Veranstaltung, bei der auch „Belo“ Streiter seine Brillen-Sammelaktion für Indien vorgestellt hatte.

Vor etwas mehr als zwei Jahren kam Pater Pius Sabu ins Hönne­tal – zunächst als Praktikant. Um als Priester fest im Pastoralverbund bleiben zu können, musste er eine Deutschprüfung der Kategorie B2 bestehen. Also machte sich der Seelsorger ans Büffeln. Gut ein Dreivierteljahr bereitete er sich zusammen mit Helga Rath. Pfarrer Andreas Schulte hatte die pensionierte Lehrerin angesprochen. Die Prüfung bestand Pius Sabu im Dezember 2018.

Christen, Muslime, Hindus

Seine Muttersprache ist übrigens Malayalam. Sabu stammt aus dem indischen Bundesstaat Kerala im Südwesten des riesigen Landes und noch genauer aus der Provinz Ernakulam. Der Bundesstaat Keral zählt zu Indiens Landesteilen, wo es nicht nur viele Christen, sondern insbesondere auch viele Katholiken gibt. „Die Kirchen sind voll und Priestermangel kaum ein Thema dort“, erzählt Sabu. Genauso leben dort aber auch Muslime und Hindus. „Und zwar ganz friedlich miteinander. Es wäre gut, wenn das überall im Land so wäre“, erzählt der Ordenspriester angesichts von Spannungen in anderen Teilen Indiens.

Belo Streiter sammelt Brillen für Indien. Foto: Marcus Bottin / WP

Ab Donnerstag ist der Pater wieder in seiner Heimat – bei einer Versammlung seines Ordens. Am 1. März ist er wieder zurück in Balve.