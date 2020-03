Die Volkringhausener Appartement-Vermieterin Birgit „Bibs“ Lesniak sammelt Sterne. Nachdem ihr erstes Appartement im Gebäude-Komplex Alte Schmiede mit drei Sternen ausgezeichnet wurde, erhielt sie für eine weitere Unterkunft sogar vier. Passend dazu überreichten ihr die Geschäftsführerin des Freizeit- und Tourismus-Verbandes des Märkischen Kreises, Hana Janeckova, und die städtische Tourismus-Expertin Anna Schulte eine Urkunde. Kein Wunder, dass „Bibs“ Lesniak angesichts des Sternen-Regens strahlte wie die Sonne.

Die Sterne werden vom Deutschen Tourismusverband (DTV) vergeben. Sie folgen einem bundesweit einheitlichen Service-Katalog.

Seit gut einem Jahr gibt es die Ferienwohnung „Am Hönneufer“ in Volkringhausen. „Und gleich von Anfang an lief die Vermietung gut an. Gäste, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus etlichen Teilen Europas machten Halt am Hönneufer“, freute sich Lesniak.

„Das Hönnetal hat Potenzial für Kurzurlaub“ bestätigte Hana Janeckova, die einige Zeit zuvor die Wohnung in Augenschein genommen und klassifiziert hatte.

In den vergangenen Jahren habe sie festgestellt, das sich heimische Vermieter extrem viel Mühe beim Ausgestalten der Ferienwohnungen geben. Dabei spiele die persönliche Note eine große Rolle.

Bekannt als Krimi-Autorin

Auch Anna Schulte von der Stadt Balve zeigte sich über die vier Sterne für das Appartement direkt an der Hönne sehr erfreut. „Frau Lesniak ist eine Vorzeigegastgeberin, die ihre Ferienwohnung liebt und mit Herz und Seele dahinter steht. Das Konzept hat sie perfekt umgesetzt.

„Bibs“ Lesniak spürt unterdessen den Erfolg ihrer Arbeit. Ihre erste Ferienwohnung sei beliebt. Es gebe schon sieben „Wiederholungstäter“, die im letzten Jahr da waren und für dieses Jahr noch mal gebucht haben. „Die schönste Bestätigung für mich ist, wenn die Gäste am Ende ihres Aufenthaltes sagen, das es schön war und sie sich wie zu Hause gefühlt haben“, meinte die Gastgeberin.

Sie hofft, dass die Corona-Krise schnellstmöglich überstanden sei und die Menschen wieder Lust zu reisen haben.

„Bibs“ Lesniak ist übrigens selbst „Zugereiste“, wie es in Bayern heißt. Sie stammt aus dem Ruhrgebiet und hat sich gewissermaßen ins Sauerland verliebt.

Sie ist übrigens nicht nur in der Touristik-Branche bekannt, sondern auch in der Krimi-Szene. „Bibs“ Lesniak gehört zu den „Mörderischen Sauerländern“. Ihre Spezialität ist schwarzer Humor.