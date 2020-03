Videochat bis Bringdienst: Corona macht Handel erfinderisch

Balve. Corona hat den Einzelhandel getroffen. Läden sind geschlossen. Service gibt es dennoch. Ein Überblick.

Mitgliedsunternehmen des Balver Fachhandels bieten auch in Zeiten von Corona Dienstleistungen an. Eine Übersicht.

Das Autohaus Pape hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 13 Uhr. Die Werkstatt läuft. Persönliche Beratung ist nach Vereinbarung möglich, via Mail, Chat oder per WhatsApp (Telefon: 02375-91880; Mail: info@autohaus-pape.de).

Matthias Jedowski und Mutter Birgit im Ladenlokal Hauptstraße in Balve. Foto: Jürgen Overkott / WP

Immobilien Schäfer hat das Büro derzeit geschlossen. Service gibt’s dennoch: Beratung nach Vereinbarung, das Immobilienangebot ist auf der Website www.immobilienscout24.de zu finden. Dringende Wohnungsführungen sind möglich - „unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen“. Kontakt: Telefon 02375-938655, 0171-6273558, schaeferimmobilien@t-online.de.

Shell Station Ralf Schneider hat montags bis samstags von 6.30 Uhr bis 20 Uhr sowie sonntags von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. „Tankbetrieb und Shop geöffnet, Autowäsche eingeschränkt möglich“, heißt es. Kontakt: Telefon 02375-2444, schneider-shell@web.de.

Bei der Metzgerei Jedowski und beim Markant Markt läuft der Geschäftsbetrieb wie gewohnt weiter.

Die Sparkasse erhält ebenfalls, wie berichtet, ihren Filialbetrieb aufrecht. Allerdings liegt der Fokus auf telefonischer Beratung.

Provinzial Terbrüggen hat das Büro für Kunden geschlossen. Telefonisch, per Mail, per Fax oder per WhatsApp ist das Versicherungsbüro jedoch erreichbar. Unterstützungsangebote für Kunden gibt’s im Netz – etwa bei Facebook (provinzialterbrueggen), Instagram (schutzengelteam_balve), telefonische Beratung, Videoberatung. Kontakt: Telefon 02375-3031, 0251/219-4444 (Zentrale), 02375-2211 (Fax).

Die Druckerei Zimmermann ist fürs Publikum aktuell nicht zugänglich. Das Angebot bleibt unverändert. Aufträge werden abgewickelt per Mail, telefonisch oder Paypal. Kontakt: Telefon 02375-89918; Mail: julian@zimmermann-druck.de.

Blumen Schepp hat das Ladenlokal geschlossen. Es gibt aber einen Abhol- und Lieferdienst. Aufträge können telefonisch oder via WhatsApp erteilt werden. Kontakt: Telefon 02372-555191.

Das Unternehmen HLH Biopharma ist montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 16 Uhr erreichbar. Dienstags und donnerstags gibt es von 17 Uhr bis 20 Uhr eine Darmsprechstunde. Das Betreten der Firma ist für Nichtmitarbeiter untersagt, Produkte gibt es in der Apotheke. Beratung telefonisch. Kontakt: www.hlh-biopharma.de, Telefon 02375-93929-0.

Das Autohaus Bichmann hat montags bis donnerstags von 7.45 bis 17 Uhr geöffnet, freitags von 7.45 bis 15.45 Uhr. Werkstatt und Service arbeiten wie gewohnt. Verkauf per Telefon, Email, Internet. Kontakt: balve@bichmann.de, https://bichmann.dotzilla-web.de/, www.bichmann.de.

ModenEck. Inhaberin Anke Hülsmeyer (links), Mitarbeiterin Ursula Grundmann im August 2018 Foto: Jürgen Overkott / WP

Das Modeneck Anke Hülsmeyer bietet parallel zu einem Auswahl- und Lieferservice in Balve und Neuenrade eine neue Gutschein-Aktion an. Beim Kauf eines Gutscheins im Wert von 100 Euro erhält die Kundin in der laufenden Frühjahr/Sommersaison bis zum 31. Juli einen Rabatt von 10 Prozent auf ihren gesamten Einkauf. Gutscheine und Auswahlbestellungen: Telefon 02375-937339 und 02375-4814 oder per mail an modeneck@gmx.de.

Das Schuhhaus Schneider hat das Ladenlokal geschlossen. Aber Beratung ist per WhatsApp und Videochat möglich. Lieferung von Auswahltüten, Zahlung per Überweisung. Telefon/WhatsApp: 0151-74109904.

Die Goldbäckerei Grote hat ihre Filialen wie gewohnt geöffnet. Brot, Brötchen, Snacks, Feinbackwaren und Heißgetränke sind im Angebot. Kontaktloses Zahlen ist per Grote Goldcard möglich.

Autofit Ortlieb hat die Werkstatt montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr, das Büro von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt einen Hol- und Bringservice im Umkreis von 20 Kilometer. Kontakt: 02375-5233; E-Mail: auto@autofit-ortlieb.de.

Das Autohaus Levermann hat montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr, freitags von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Pausen finden zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr sowie von 12.15 Uhr bis 13 Uhr statt. Angeboten werden Räderwechel, Fahrzeugreparatur, Inspektion, Ölwechsel, Unfallinstandsetzung, TüV und AU, Abschleppdienst, Reifenservice, Scheibenreparatur, Klimaservice und Ersatzteilbeschaffung. Kontakt: Telefon 02375-92800.

Musik und Medien Balve berät telefonisch oder per Mail über Dienstleistungen im Bereich Audio, Video, Web und Print: Telefon 023752058854, info@musikundmedien-balve.de.

Logopädie Babelfisch macht Termine nach Vereinbarung. Leistungen: medizinisch indizierte Behandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Kontakt: Telefon 02375-2058854.