Versuchter Einbruch in Aral-Tankstelle in Langenholthausen

Balve In der Nacht zum Valentinstag langten Einbrecher in Langenholthausen hin. Die Polizei sucht Zeugen.

Langenholthausen. In der Nacht zum Valentinstag haben bislang unbekannte Täter durch Einschlagen der Scheibe des Haupteingangs in das Innere der Aral-Tankstelle an der Neuenrader Straße (B 229) zu gelangen. Das berichtete ein Sprecher der Polizei am Montag. Der Einbruchsversuch schlug – wie es hieß – fehl, die Täter zogen unverrichteter Dinge von dannen. Es entstand Sachschaden in nicht genannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen an die Polizei in Menden erbeten (Telefon 02373-9099-0).